Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚑 Советы доктора Комаровского 🤐 Темникгейт 👑 Мисс Украина-2021 🦀 Игра в кальмара
СЕГОДНЯ Власть События

Уже есть решение: за Николая Азарова возьмется Интерпол

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 октября, 22:56
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Печерский райсуд Киева избрал бывшему премьеру Украины меру пресечения. Теперь его может искать Интерпол
Прокуратура взялась за беглого Азарова / Коллаж "Сегодня"
Прокуратура взялась за беглого Азарова / Коллаж "Сегодня"

Печерский районный суд Киева избрал бывшему премьер-министру Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по факту совершения им государственной измены.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генеральной прокуратуры Украины.

Реклама

Заочный процесс

"Такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего премьер-министра Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования – in absentia (т.е заочного обвинения и судебного разбирательства" – Авт.)", – сказано в сообщении Офиса генпрокурора.

Суть обвинения

Согласно материалам дела, бывший голова правительства Николай Азаров (2010-2017 годы правления), действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, в нарушение Конституции Украины и Закона Украины "О международных договорах Украины", подписал распоряжение об одобрении так называемых "Харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации. Этот документ дал право продления на 25 лет срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины – в Крыму.

"В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск иностранного государства на территории Украины, вторжение Вооруженных Сил Российской Федерации и оккупации ими полуострова Крым", – сказано в обвинительном заключении.

Реклама

Изменники Родины

  • В январе этого года следователями ГБР по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора было заочно сообщено о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене. Дело также касается роли Януковича в подписании "Харьковских соглашений".
  • На сегодня из высокопоставленных людей, которые обвиняются в измене родине не заочно реальный срок может получить глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Он обвиняется в госизмене и финансировании террористов, но тем не менее под домашним арестом дожидается вердикта суда.
  • Следующий, кто может получить подобное обвинение – пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он является фигурантом уголовного производства о возможном сговоре с нардепом Виктором Медведчуком в совершении государственной измены.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.27

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.61

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

100 791

заболело за неделю в Украине

+5%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять