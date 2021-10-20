Уже есть решение: за Николая Азарова возьмется Интерпол

Печерский районный суд Киева избрал бывшему премьер-министру Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по факту совершения им государственной измены.
Об этом сообщается на сайте Офиса Генеральной прокуратуры Украины.
Заочный процесс
"Такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего премьер-министра Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования – in absentia (т.е заочного обвинения и судебного разбирательства" – Авт.)", – сказано в сообщении Офиса генпрокурора.
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Суть обвинения
Согласно материалам дела, бывший голова правительства Николай Азаров (2010-2017 годы правления), действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, в нарушение Конституции Украины и Закона Украины "О международных договорах Украины", подписал распоряжение об одобрении так называемых "Харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации. Этот документ дал право продления на 25 лет срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины – в Крыму.
"В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск иностранного государства на территории Украины, вторжение Вооруженных Сил Российской Федерации и оккупации ими полуострова Крым", – сказано в обвинительном заключении.
Изменники Родины
- В январе этого года следователями ГБР по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора было заочно сообщено о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене. Дело также касается роли Януковича в подписании "Харьковских соглашений".
- На сегодня из высокопоставленных людей, которые обвиняются в измене родине не заочно реальный срок может получить глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Он обвиняется в госизмене и финансировании террористов, но тем не менее под домашним арестом дожидается вердикта суда.
- Следующий, кто может получить подобное обвинение – пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он является фигурантом уголовного производства о возможном сговоре с нардепом Виктором Медведчуком в совершении государственной измены.