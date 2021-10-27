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Дело о госизмене: судьба Азарова решится на следующей неделе

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
27 октября, 19:51
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Судебное рассмотрение назначено на 3 ноября
Суд назначил дату заседания
Суд назначил дату заседания / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевский апелляционный суд назначил дату судебного разбирательства апелляционной жалобы в уголовном производстве в отношении экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданной на решение судьи Печерского районного суда Киева от 20 октября 2021 года, которым заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого А., назначено на 3 ноября 2021 года (15:35)", – говорится в сообщении.

Обвинение экс-премьеру было предъявлено в марта 2021 года. По версии следствия, продление договора о продление пребывания Черноморского флота РФ в Украине на 25 лет стало фактором, способствовавшим оккупации Крыма в 2014 году.

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Дело Азарова

  • 20 апреля 2010 года экс-премьер согласился на навязанное тогда еще президентом РФ Дмитрием Медведевым продление пребывания Черноморского флота РФ в Украине на 25 лет взамен на предоставление скидки на российский газ.
  • Впоследствии под давлением Азарова преступная сделка была согласована и ратифицирована министерствами и другими ведомствами без ее фактического рассмотрения, а также он внес проект соглашения на рассмотрение Януковичу, который его впоследствии подписал.
  • 20 октября Печерский районный суд Киева избрал бывшему премьер-министру Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по факту совершения им государственной измены.

Напомним, что 19 марта Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Николая Азарова и многих других чиновников времен Януковича.

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