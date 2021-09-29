"Потери могут увеличиться в 5 раз" – что назревает на Донбассе после разрешения на ответный огонь

После смены командования в украинской армии решили укрепить оборону в зоне ООС

Укрепление подразделений ВСУ может привести к еще большим потерям. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинским военным в зоне ООС на Донбассе разрешили открывать огонь в ответ на обстрелы пророссийских боевиков. На передовую возвращены контрснайперские группы ВСУ, а на аэродромах к выполнению боевых задач подготовили ударные беспилотники. Сайт "Сегодня" выяснил, к чему готовится армия Украины.

Офицеры ВСУ получили новые вводные

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снял запрет на открытие огня в ответ на обстрелы боевиков "Л/ДНР". Об этом сообщил военный журналист Алексей Годзенко на своей странице в Facebook.

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По его словам, офицеры ВСУ получили следующие вводные:

уничтожать врага можно и нужно, решение об открытии огня принимает командир без обращения "наверх". Для ликвидации противника разрешается использовать все доступное вооружение;

ударные беспилотники Bayraktar TB2 доставлены со складов на аэродромы. Военным необходимо быть готовым к использованию дронов для выполнения боевых задач.

с командно-наблюдательных пунктов нужно убрать все лишние журналы и документацию, которая сама себя дублирует, оставив только необходимое.

Кроме того, на линию фронта возвращены все контрснайперские группы ВСУ. Об этом рассказал сам Валерий Залужный в интервью Радио Свобода.

"Я докладываю и отвечаю, что все контрснайперские группы, которые у нас есть, сейчас на переднем крае", – заявил главнокомандующий.

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Он также добавил, что украинские снайперы обеспечены винтовками, тепловизорами, камерами ночного видения и радарами.

Валерий Залужный снял запрет на открытие огня в ответ на обстрелы боевиков. Фото: ВСУ

Украина и НАТО готовы дать отпор России

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава Штаба АТО Игорь Романенко связывает усиление украинской армии на Донбассе с проведением стратегических командно-штабных учений Украины и НАТО "Объединенные усилия – 2021", которые начались 20 сентября. Несмотря на то, что маневры проходят во Львовской области, в рамках учений усиливается обороноспособность и на Донбассе.

"Идет отработка вопросов практического управления силами обороны государства для отпора вооруженной агрессии. Союзники впервые за историю независимости Украины участвуют в работе штабов, как полноценные штабные офицеры, а не просто наблюдатели и консультанты", – говорит "Сегодня" генерал-лейтенант.

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По его словам, совместные учения с НАТО и усиление обороны на Донбассе должны показать России, что Украина готова дать отпор в случае принятия Москвой решения об усилении агрессии в отношении Украины.

Игорь Романенко: "Украина и НАТО готовы дать отпор России" / Фото: Facebook

Восстановление статус-кво

В то же время военный эксперт Сергей Грабский уверен, что предпосылок для военной атаки со стороны России в данное время нет.

"Речь не идет о подготовке к нападению. Задача ВСУ – блокировка и сдерживания противника", – объясняет "Сегодня" эксперт.

По его мнению, укрепление обороны на Донбассе – это возвращение ВСУ к логике ведения боевых действий.

"Запрет ответного огня было ошибкой руководства ВСУ. Такое абсурдное решение не привело к уменьшению количества вражеских обстрелов, а лишь к ослаблению наших позиций и потерям военнослужащих", – говорит Грабский.

Эксперт отмечает, что после смены главнокомандующего в ВСУ решили восстановить статус-кво армии и обеспечить безопасность военных.

Сергей Грабский: "ВСУ вернулась к логике ведения боевых действий" / Фото: Facebook

С ним соглашается политолог Владимир Цыбулько.

"Войска на Донбассе возвращаются к полноценной службе. Был запрет на ответный огонь, на использование беспилотников. Интенсивность контрснайперских групп была снижена. Этими обстоятельствам воспользовались боевики и, чувствуя, свою безнаказанность, проводили регулярные атаки наших подразделений. Мы несли потери и это необходимо было остановить", – говорит нам Цыбулько.

Политолог также уверен, что укрепление обороны на Донбассе не связано с опасениями относительно атаки со стороны России.

"Когда армия готовится к вторжению, проводятся подготовительные инженерные работы, на передовую стягиваются тяжелая техника и дополнительные военные силы, приводится в боеготовность артиллерия и авиация. Мы видим, что этого не происходит", – говорит эксперт.

Владимир Цыбулько: "Войска на Донбассе возвращаются к полноценной службе" / Фото: Facebook

Боевики пойдут в атаку

Политолог Вадим Карасев также уверен, что сегодня нет опасности вторжения войск РФ на Донбасс. Однако эксперт не исключается, что атаки на ВСУ могут усилиться со стороны боевиков "Л/ДНР".

"Россия сейчас нападать не будет, а вот сепаратисты могут чаще открывать огонь. После участия жителей ОРДЛО в выборах в Госдуму РФ на неподконтрольном Донбассе усилилась радикализация. Воодушевившись участием в политической жизни России, "Л/ДНР" могут усилить наступление. К их сдерживанию и готовится ВСУ", – говорит нам Карасев.

Вадим Карасев: "Сепаратисты могут чаще открывать огонь" / Фото: Facebook

Гарантии безопасности нет

Однако военный эксперт Олег Стариков предполагает, что укрепление подразделений ВСУ не гарантирует безопасность украинских воинов, а наоборот, может привести к еще большим потерям.

"С ответным огнем усилится противостояние. Количество погибших и раненых может увеличиться в 5 раз", – говорит он "Сегодня".

Стариков подчеркивает, что ВСУ необходимо сдерживать врага, но не переходить в наступление, иначе последствия могут быть печальными.

"Недавно Россия заявила, что, если со стороны ВСУ будут проходить наступательные операции, то Украина перестанет существовать как государство. Этот намек является очень тревожным сигналом. Мы должны не допустить развития опасного сценария", – подытожил эксперт.

Олег Стариков: "Мы должны не допустить развития опасного сценария" / Фото: Facebook

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Также напомним, военные на Донбассе рассказали, как работают снайперы.