"Втрати можуть збільшитися вп'ятеро" – що назріває на Донбасі після дозволу на вогонь у відповідь

Після зміни командування в українській армії вирішили зміцнити оборону в зоні ООС

Зміцнення підрозділів ЗСУ може призвести до ще більших втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

Українським військовим в зоні ООС на Донбасі дозволили відкривати вогонь у відповідь на обстріл проросійських бойовиків. На передову повернуті контрснайперські групи ЗСУ, а на аеродромах до виконання бойових завдань підготували ударні безпілотники. Сайт "Сьогодні" з'ясував, до чого готується армія України.

Офіцери ЗСУ отримали нові ввідні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зняв заборону на відкриття вогню у відповідь на обстріли бойовиків "Л/ДНР". Про це повідомив військовий журналіст Олексій Годзенко на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, офіцери ЗСУ отримали наступні ввідні:

знищувати ворога можна і потрібно, рішення про відкриття вогню приймає командир без звернення "наверх". Для ліквідації противника дозволяється використовувати весь доступний озброєння;

ударні безпілотники Bayraktar TB2 доставлені зі складів на аеродроми. Військовим необхідно бути готовим до використання дронів для виконання бойових завдань.

з командно-спостережних пунктів потрібно прибрати всі зайві журнали і документацію, яка сама себе дублює, залишивши тільки необхідне.

Крім того, на лінію фронту повернуті всі контрснайперські групи ЗСУ. Про це розповів сам Валерій Залужний в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я доповідаю і відповідаю, що всі контрснайперські групи, які у нас є, зараз на передньому краї", – заявив головнокомандувач.

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Він також додав, що українські снайпери забезпечені гвинтівками, тепловізорами, камерами нічного бачення і радарами.

Валерій Залужний зняв заборону на відкриття вогню у відповідь на обстріли бойовиків. Фото: ЗСУ

Україна і НАТО готові дати відсіч Росії

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексголова Штабу АТО Ігор Романенко пов'язує посилення української армії на Донбасі з проведенням стратегічних командно-штабних навчань України і НАТО "Об'єднані зусилля – 2021", які почалися 20 вересня. Незважаючи на те, що маневри проходять у Львівській області, в рамках навчань посилюється обороноздатність і на Донбасі.

"Йде відпрацювання питань практичного управління силами оборони держави для відсічі збройної агресії. Союзники вперше за історію незалежності України беруть участь в роботі штабів, як повноцінні штабні офіцери, а не просто спостерігачі і консультанти", – говорить "Сьогодні" генерал-лейтенант.

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За його словами, спільні навчання з НАТО і посилення оборони на Донбасі повинні показати Росії, що Україна готова дати відсіч у разі прийняття Москвою рішення про посилення агресії стосовно України.

Ігор Романенко: "Україна і НАТО готові дати відсіч Росії" / Фото: Facebook

Відновлення статус-кво

В той же час військовий експерт Сергій Грабський упевнений, що передумов для військової атаки з боку Росії в даний час немає.

"Не йдеться про підготовку до нападу. Завдання ЗСУ – блокування і стримування противника", – пояснює "Сьогодні" експерт.

На його думку, зміцнення оборони на Донбасі – це повернення ЗСУ до логіки ведення бойових дій.

"Заборона вогню було помилкою керівництва ЗСУ. Таке абсурдне рішення не привело до зменшення кількості ворожих обстрілів, а лише до ослаблення наших позицій і втрат військовослужбовців", – каже Грабський.

Експерт зазначає, що після зміни головнокомандувача в ЗСУ вирішили відновити статус-кво армії і забезпечити безпеку військових.

Сергій Грабський: "ВСУ повернулася до логіки ведення бойових дій" / Фото: Facebook

З ним погоджується політолог Володимир Цибулько .

"Війська на Донбасі повертаються до повноцінної службі. Була заборона на вогонь, на використання безпілотників. Інтенсивність контрснайперських груп була знижена. Цими обставинами скористалися бойовики і, відчуваючи, свою безкарність, проводили регулярні атаки наших підрозділів. Ми зазнавали втрат і це необхідно було зупинити", – каже нам Цибулько.

Політолог також упевнений, що зміцнення оборони на Донбасі не пов'язане з побоюваннями щодо атаки з боку Росії.

"Коли армія готується до вторгнення, проводяться підготовчі інженерні роботи, на передову стягуються важка техніка і додаткові військові сили, приводиться в боєготовність артилерія і авіація. Ми бачимо, що цього не відбувається", – говорить експерт.

Володимир Цибулько: "Війська на Донбасі повертаються до повноцінного службі" / Фото: Facebook

Бойовики підуть в атаку

Політолог Вадим Карасьов також упевнений, що сьогодні немає небезпеки вторгнення військ РФ на Донбас. Однак експерт не виключає, що атаки на ЗСУ можуть посилитися з боку бойовиків "Л/ДНР".

"Росія зараз нападати не буде, а ось сепаратисти можуть частіше відкривати вогонь. Після участі жителів ОРДЛО у виборах до Держдуми РФ на непідконтрольних Донбасі посилилася радикалізація. Надихнувшись участю в політичному житті Росії, "Л/ДНР" можуть посилити наступ. До їх стримування і готується ЗСУ", – каже нам Карасьов.

Вадим Карасьов: "Сепаратисти можуть частіше відкривати вогонь" / Фото: Facebook

Гарантії безпеки немає

Однак військовий експерт Олег Стариков передбачає, що зміцнення підрозділів ЗСУ не гарантує безпеку українських воїнів, а навпаки, може призвести до ще більших втрат.

"З вогнем посилиться протистояння. Кількість загиблих і поранених може збільшитися вп'ятеро", – говорить він "Сьогодні".

Стариков підкреслює, що ЗСУ необхідно стримувати ворога, але не переходити в наступ, інакше наслідки можуть бути сумними.

"Нещодавно Росія заявила, що, якщо з боку ЗСУ проходитимуть наступальні операції, то Україна перестане існувати як держава. Цей натяк є дуже тривожним сигналом. Ми повинні не допустити розвитку небезпечного сценарію", – підсумував експерт.

Олег Стариков: "Ми повинні не допустити розвитку небезпечного сценарію" / Фото: Facebook

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися .

Також нагадаємо, військові на Донбасі розповіли, як працюють снайпери.