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Поки немає прогресу на Донбасі, має зберігатися тиск на Росію – Зеленський

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
22 серпня, 14:31
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Україна хоче домогтися припинення вогню на окупованих територіях
Український президент вважає, що тиск повинен зберігатися в нормандському форматі / Фото: колаж "Сьогодні"
Український президент вважає, що тиск повинен зберігатися в нормандському форматі / Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Києві заявив, що Україна і Німеччина повинні зберігати тиск на Російську Федерацію.

"Наша позиція про необхідність проведення саміту "Нормандської четвірки" незмінна. Поки відсутній прогрес, тиск на Російську Федерацію має зберігатися, і ми хочемо бачити тут дуже активні зусилля наших партнерів", – заявив президент.

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За його словами, Україна прагне досягти стійкого режиму припинення вогню, обміну утримуваними особами, відкриття КПВВ з боку ТОТ і доступу на тимчасово окуповані території представників МКЧХ.

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Крім того, під час зустрічі український президент і Меркель говорили про "Північний потік – 2", енергетичну безпеку України, ситуацію на Донбасі та "нормандський формат".

Меркель в Україні

  • Наступного дня після візиту, 23 серпня, стартує перший саміт "Кримської платформи". Ще не відомо, чи візьме участь Меркель у святкуванні Дня Незалежності України 24 серпня.
  • Одним з головних питань зустрічі може стати російський газопровід "Північний потік – 2", за який "так боролася" Німеччина. У Зеленського буде шанс вкотре спробувати переконати німців у недоцільності запуску цього газопроводу.
  • А самій Меркель на вищій посаді залишилося недовго – у кінці вересня пройдуть парламентські вибори в Німеччині й буде обраний новий канцлер ФРН.

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