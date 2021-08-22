Поки немає прогресу на Донбасі, має зберігатися тиск на Росію – Зеленський

Україна хоче домогтися припинення вогню на окупованих територіях

Український президент вважає, що тиск повинен зберігатися в нормандському форматі / Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Києві заявив, що Україна і Німеччина повинні зберігати тиск на Російську Федерацію.

"Наша позиція про необхідність проведення саміту "Нормандської четвірки" незмінна. Поки відсутній прогрес, тиск на Російську Федерацію має зберігатися, і ми хочемо бачити тут дуже активні зусилля наших партнерів", – заявив президент.

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За його словами, Україна прагне досягти стійкого режиму припинення вогню, обміну утримуваними особами, відкриття КПВВ з боку ТОТ і доступу на тимчасово окуповані території представників МКЧХ.

Крім того, під час зустрічі український президент і Меркель говорили про "Північний потік – 2", енергетичну безпеку України, ситуацію на Донбасі та "нормандський формат".

Меркель в Україні

Наступного дня після візиту, 23 серпня, стартує перший саміт "Кримської платформи". Ще не відомо, чи візьме участь Меркель у святкуванні Дня Незалежності України 24 серпня.

Одним з головних питань зустрічі може стати російський газопровід "Північний потік – 2", за який "так боролася" Німеччина. У Зеленського буде шанс вкотре спробувати переконати німців у недоцільності запуску цього газопроводу.

А самій Меркель на вищій посаді залишилося недовго – у кінці вересня пройдуть парламентські вибори в Німеччині й буде обраний новий канцлер ФРН.

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