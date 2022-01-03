"Особые отношения" Зеленского и Байдена: чего ждать от США в 2022 году

Первой страницей взаимоотношений с Вашингтон в этом году стал звонок Джо Байдена на Банковую вечером 2 января

Байден будет в первую очередь обсуждать вопросы с Путиным, а уже потом с Зеленским. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 2 января президент США Джо Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Тема разговора – прошедший второй раунд переговоров с Владимиром Путиным, который состоялся 30 декабря прошлого года.

По мнению Владимира Зеленского, звонок из Белого дома "доказывает особенный характер отношений" Украины и США.

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Украина между Россией и НАТО

В начале декабре прошли переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Хозяин Кремля дал понять, что отведет войска, если США и НАТО предоставят гарантии о нерасширении Североатлантического альянса и непринятия в его члены Украины. В свою очередь, Байден заявил о поддержке Украины и угрожал Путину санкциями.

А предновогодние переговоры президентов США и РФ 30 декабря вызвали еще больше вопросов, чем в прошлый раз. Исходя из публичных итогов, уже можно найти некоторые недосказанности и разночтения. Самая тревожная из них – это вопрос военной помощи НАТО и Украины.

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Напомним, что в конце 2021 года тема Украины стала одной из главных приоритетов во внешнеполитической деятельности США. Наличие 100-тысячной армии России возле границы нашей страны стало угрозой безопасности в Европе. Тем не менее, официальной информации об этом почти нет. О вторжении говорят, в основном, в СМИ. Пишут, что РФ все же может начать вторжение в Украину в конце января 2022 года. А представители украинской власти и вовсе отрицают напряженность на границах.

Украина может не вступить в НАТО в ближайшие 10 лет. Фото: коллаж "Сегодня"

Америка не отправит в Украину военных

Американский президент заявил, что, в случае войны России и Украины, военные США не будут участвовать в вооруженном противостоянии двух стран.

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"Применение силы Соединенными Штатами сейчас не обсуждается, но российскую экономику ждут разрушительные последствия", – сказал Байден журналистам.

По его словам, в случае войны, американский контингент будет переброшен не в Украину, а в страны так называемой Бухарестской девятки НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония). В то же время Байден пообещал помогать Украине финансово.

Джо Байден: "Российскую экономику ждут разрушительные последствия" / Фото: REUTERS

Украина может получить оружие

Политолог Владимир Воля считает, что в следующем году Украина может рассчитывать на увеличение оборонной помощи от США.

"В 2021 году Украина и США подписали ряд оборонных соглашений. В 2022-м по ним может быть больше конкретики, так как агрессия России становится более опасной. Украина имеет все шансы получить от Америки не только финансовую помощь для обороны, но и оборонное вооружение", – говорит "Сегодня" Воля.

Напомним, что по заявлениям Кремля, в результате переговоров 30 декабря Байден пообещал Путину не направлять в Украину наступательное вооружение. Хоть и подписал оборонный бюджет США, где выделил 300 млн долларов военной помощи.

Владимир Воля: "Украина может рассчитывать на увеличение оборонной помощи от США" / Фото: Facebook

Дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол Андрей Гончарук также уверен, что военно-экономическая помощь США может увеличится.

"Также было бы хорошо, чтобы в Киев с официальным визитом прибыл сам Джо Байден. Это было бы хорошим сигналом России, что США действительно поддерживают Украину", – говорит нам дипломат.

Андрей Гончарук: "Было бы хорошо, чтобы в Киев с официальным визитом прибыл сам Джо Байден". Фото: скриншот

США могут присоединиться к переговорам по Донбассу

С ним соглашается политолог Игорь Петренко.

"В 2021 году украинским дипломатам удалось наладить хорошую коммуникацию с американскими коллегами. Произошло много важных встреч на высшем уровне, была заключена Хартия о стратегическом партнерстве. В 2022 году Украина и США может усилить технологическое сотрудничество в сфере обороны", – говорит "Сегодня" Петренко.

Он также отмечает, что США могут присоединиться к переговорам по Донбассу. Кроме того, по его словам, США будет продолжать сотрудничество в сфере проведения реформ в Украине.

Игорь Петренко: "США могут присоединиться к переговорам по Донбассу" / Фото: Facebook

Во втором полугодии Украина может отойти на второй план

По мнению политолога, на протяжении первой половины 2022 фаза украино-американский отношений будет активной, однако во втором полугодии эффективность участия Америки в судьбе Украины снизится.

"В США начнутся выборы в Конгресс, и Америка сконцентрируется на внутренних проблемах", – объясняет Петренко.

Политолог Руслан Бортник также считает, что в 2022 году стоит ждать охлаждения в отношениях между Украиной и США.

"Рубикон американо-украинских отношений уже почти пройден. Конец 2021 года стал их пиком на фоне конфликта с Россией", – говорит "Сегодня" эксперт.

По его мнению, в 2022 году после ряда переговоров с Москвой Вашингтон больше внимания будет уделять безопасности стран НАТО и Европы, а Украина для Америки отойдет на второй план.

"За 7 лет после "Майдана" Украине не удалось привлечь крупные инвестиции США, договориться с Америкой о зоне свободной торговли и упрощенном визовом режиме. Украина конечно не прервет отношения со своим ключевым партнером, но, эти отношения потеряют былую динамику. Пока у нас нет перспектив развития. Ждать какого-либо прорыва точно не следует", – уверен Бортник.

Руслан Бортник: "В 2022 году стоит ждать охлаждения в отношениях между Украиной и США" / Фото: Facebook

Передел сфер влияния

Политолог Игорь Рейтерович считает, что Украина не сможет наладить эффективных отношений с США до тех пор, пока не выстроит понятный диалог с Россией.

"Все переговоры Украины с США и НАТО так или иначе будут касаться России. Вероятно, США будут в первую очередь обсуждать вопросы с РФ, а уже потом с Украиной", – говорит нам политолог.

По его мнению, в 2022 году Россия и США будут продолжать вести переговоры. Главная тема диалога Путина и Байдена – новый передел сфер влияния в мире.

"В этом переделе Украина оказалась между Россией и США. Задача украинской власти – сделать все возможное, чтобы не потерять поддержку США в конфронтации с Россией", – подытожил эксперт.

Игорь Рейтерович: "Украина попала в передел сфер влияния России и США". Фото: osn.com.ua

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сравнил наращивание Россией военных сил вблизи нашей границы с событиями начала 2014 года, которые закончились вторжением на Донбасс и оккупацией Крыма.

Так же мы информировали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбергпризвал Россию воздержаться от военных провокаций и планов по возможному нападению на Украину, а также предотвратить обострение ситуации на границе.

Тем временем Москва продолжает уверять, что передислокация российских войск не несет никому угрозы. президент РФ Владимир Путин, комментируя вероятность ввода войск России на территорию Украины, сказал, что об этом говорили еще в начале года, и этого не случилось.