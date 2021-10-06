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"Гопник, быдло, жлоб и коммунальщик Шепетовки" – журналисты требуют посадить Мецгера

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
6 октября, 16:02
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Правление госбанка не может справиться с убытками, а способно только нападать на журналистов, говорят сотрудники СМИ
Журналисты требуют сурового наказания для Евгения Мецгера. Фото: коллаж "Сегодня"
Журналисты требуют сурового наказания для Евгения Мецгера. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из их вопросов. Сотрудники банка отобрали у журналистов Кирилла Овсяного и Александра Мазура две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео.

В Офисе президента заявили о недопустимости такого поведения представителей банка, подчеркнув, что свобода слова относится к фундаментальным ценностям в Украине и должностные лица любого уровня должны корректно общаться с журналистами. По данному факту полиция открыла уголовное производство, а сам Мецгер извинился перед журналистами и сложил свои полномочия на время расследования.

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Протесты на улице и в Сети

Тем временем инцидент вызвал бурю возмущения среди украинских журналистов. Представители СМИ пришли под Укрэксимбанк на митинг с требованием отставки руководства этого финучреждения, а в соцсетях коллеги пострадавших начали массово критиковать главу государственного банка, не стесняясь в выражениях.

Журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач отметил, что у людей, обладающей властью появляется "синдром Мецгера". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Знал этот банкир что его действия незаконны? Очевидно", – написал Ткач, добавив, что власть имущие реагируют на неудобные вопросы журналистов "как на грязь на черных лакированных туфлях".

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Заместитель главного редактора издания "Страна.UA" Светлана Крюкова назвала Мецгера "жлобом" и следствием системы отбора кадров на должности.

"Идеальная система отбора кадров "Лифт". Таких феерических жлобов на госслужбу понабирали", – написала она в Facebook.

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Главный редактор "Українських новин" Денис Иванеско назвал сотрудников банка "гопниками".

"А как кричал – "выруби его", "вы что ох*рели?", "уничножить в ноль", "вы на объекте критической инфраструктуры". Оказалось – криворожские гопники", – написал Иванеско в Facebook.

Журналист также подчеркнул, что Мецгер за 2 года руководством государственным Укрэксимбанком купил вместе с женой две квартиры в Турции общей стоимостью 3 млн грн, квартиру в Киеве за 4,7 млн грн и квартиру в Испании за 3,6 млн грн.

"Жена – член набсовета государственного ПриватБанка с зарплатой в 580 тыс грн в месяц", – добавил Иванеско.

Заместитель главного редактора "Украинской правды" Евгений Будерацкий так же назвал сотрудников банка гопниками и потребовал для них сурового наказания.

"В заявлении банка употребляют слово "конфликт с журналистами". Хотя очевидно, что журналисты ни с кем не собирались конфликтовать, и дело о нападении на журналистов. То есть глубину своей вины не видит, думает пересидеть, получить какой-то выговор, может уволит охранника или гопнутого главу пресс-службы. И планирует отскочить. Должен быть не просто уволен, но и сесть", – написал Будерацкий.

С требованием посадить Мецгера выступил и редактор издания LIGA.net Петр Шуклинов.

"Прямо завтра быдло с Укрэксимбанка, которое приказало напасть на журналистов, должно быть освобождено от должности и отправлено в тюрьму", – написал он в Facebook.

Журналистка и ведущая телеканала "Прямой" Татьяна Мартынюк вспомнила ситуацию, когда в маленьких городах Украины "местные царьки" так же пытались мешать ее журналистской работе и проведению съемок.

"Представить подобное в Киеве – в офисе государственного банка – никогда. Уровень Мецгера, руководителя Укрэксимбанка – это уровень коммунальщиков Шепетовки. Страшно за государственные деньги и банковскую тайну", – написала она на своей странице в Facebook.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что данное преступление – это просто очередная демонстрация вседозволенности и беспредела.

"Это не просто оскорбление двух журналистов, это нападение на профессию, это нападение на принципы нашего общества и государства. И Мецгер и его сотрудник Пикалов и охранники банка должны получить реальные тюремные сроки", – написал журналист на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что зарплата 7 членов правления Укрэксимбанка в 2020-м году составила 56,7 млн. гривен, то есть, по 8 миллионов на каждого, что соответствует годовой пенсии 1350 украинцев.

"При этом за 2020-й год официальные убытки Укрэксимбанка под руководством Мецгера составили 5,6 миллиарда гривен", – подчеркнул Бутусов.

Нападение на коллег так же осудил Национальный союз журналистов Украины.

"Мы требуем справедливости. По расследованиями и официальными заявлениями должно наступить наказание тех, кто грубо атакует украинских журналистов", – заявил глава организации Сергей Томиленко.

Сергей Томиленко: "Должно наступить наказание тех, кто грубо атакует украинских журналистов"
Сергей Томиленко: "Должно наступить наказание тех, кто грубо атакует украинских журналистов" / Фото: Facebook

С чего начался скандал

  • Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".
  • По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью. Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.
  • В самом банке заявили, что журналист поставил ряд вопросов Мецгеру относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка. Также в финучреждении отмечают, что журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Запрашиваемая информация, в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной.

Напомним, в феврале этого года Евгений Мецгер получил награду на премии "Человек года-2020" в номинации "Лидер страхового рынка года".

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