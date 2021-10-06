"Гопник, бидло, жлоб і комунальник Шепетівки" – журналісти вимагають посадити Мецгера

Правління держбанку не може впоратися зі збитками, а здатне тільки нападати на журналістів, кажуть співробітники ЗМІ

Журналісти вимагають суворого покарання для Євгена Мецгера. Фото: колаж "Сьогодны"

У понеділок, 4 жовтня, на знімальну групу програми "Схеми" було скоєно напад під час інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером нібито через не сподобання одного з їх питань. Співробітники банку відібрали у журналістів Кирила Овсяного і Олександра Мазура дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

В Офісі президента заявили про неприпустимість такої поведінки представників банку, підкресливши, що свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні та посадові особи будь-якого рівня повинні коректно спілкуватися з журналістами. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, а сам Мецгер вибачився перед журналістами і склав свої повноваження на час розслідування.

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Протести на вулиці і в Мережі

Тим часом інцидент викликав бурю обурення серед українських журналістів. Представники ЗМІ прийшли під Укрексімбанк на мітинг з вимогою відставки керівництва цієї фінустанови, а в соцмережах колеги постраждалих почали масово критикувати главу державного банку, не соромлячись у виразах.

Журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач зазначив, що у людей, що володіють владою з'являється "синдром Мецгера". Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Знав цей банкір що його дії незаконні? Очевидно", – написав Ткач, додавши, що можновладці реагують на незручні запитання журналістів "як на бруд на чорних лакованих туфлях".

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Заступник головного редактора видання "Страна.UA" Світлана Крюкова назвала Мецгера "жлобом" і наслідком системи відбору кадрів на посади.

"Ідеальна система відбору кадрів "Ліфт". Таких феєричних жлобів на держслужбу понабирали", – написала вона в Facebook.

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Головний редактор "Українських новин" Денис Іванеско назвав співробітників банку "гопниками".

"А як кричав – "вирубай його", "ви що ох*рели?", " Унічножіть в нуль", "ви на об'єкті критичної інфраструктури". Виявилося – криворізькі гопники", – написав Іванеско в Facebook.

Журналіст також підкреслив, що Мецгер за 2 роки керівництвом державним Укрексімбанком купив разом з дружиною дві квартири в Туреччині загальною вартістю 3 млн грн, квартиру в Києві за 4,7 млн грн і квартиру в Іспанії за 3,6 млн грн.

"Дружина – член наглядової ради державного ПриватБанку з зарплатою в 580 тис грн на місяць" , – додав Іванеско.

Заступник головного редактора "Української правди" Євген Будерацький так само назвав співробітників банку гопниками і зажадав для них суворого покарання.

"У заяві банку вживають слово "конфлікт з журналістами". Хоча очевидно, що журналісти ні з ким не збиралися конфліктувати, і справа про напад на журналістів. Тобто глибину своєї провини не бачить, думає пересидіти, отримати якусь догану, може звільнить охоронця або гопнутого главу прес-служби. І планує відскочити. Повинен бути не просто звільнений, а й сісти", – написав Будерацький.

З вимогою посадити Мецгера виступив і редактор видання LIGA.net Петро Шуклинов.

"Прямо завтра бидло з Укрексімбанку, яке наказало напасти на журналістів, повинно бути звільненим з посади і відправленим до в'язниці", – написав він у Facebook.

Журналістка і ведуча телеканалу "Прямий" Тетяна Мартинюк згадала ситуацію, коли в маленьких містах України "місцеві царі" так само намагалися заважати її журналістській роботі та проведенню зйомок.

"Уявити подібне в Києві – в офісі державного банку – ніколи. Рівень Мецгера, керівника Укрексімбанку – це рівень комунальників Шепетівки. Страшно за державні гроші і банківську таємницю", – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив, що даний злочин – це просто чергова демонстрація вседозволеності і беззаконня.

"Це не просто образа двох журналістів, це напад на професію, це напад на принципи нашого суспільства і держави. І Мецгер і його колега Пікалов та охоронці банку повинні отримати реальні тюремні терміни", – написав журналіст на своїй сторінці в Facebook.

Він також зазначив, що зарплата 7 членів правління Укрексімбанку в 2020-му році склала 56,7 млн. грн, тобто, по 8 мільйонів на кожного, що відповідає річній пенсії 1350 українців.

"При цьому за 2020 й рік офіційні збитки Укрексімбанку під керівництвом Мецгера склали 5,6 мільярда гривень", – підкреслив Бутусов.

Напад на колег так само засудила Національна спілка журналістів України.

"Ми вимагаємо справедливості. За розслідуваннями і офіційними заявами має настати покарання тих, хто грубо атакує українських журналістів", – заявив голова організації Сергій Томіленко.

Сергій Томіленко: "Повинно настати покарання тих, хто грубо атакує українських журналістів" / Фото: Facebook

З чого почався скандал

Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалось одне з питань, і він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".

За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. Крім цього, журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили покинути приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.

У самому банку заявили, що журналіст поставив ряд питань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові відзначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущених банком порушень в рамках відповідних правовідносин. Запитувана інформація, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею.

Нагадаємо, в лютому цього року Євген Мецгер отримав нагороду на премії "Людина року-2020" в номінації "Лідер страхового ринку року".

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