Ждать ли новых увольнений в Кабмине? В "Слуге народа" ответили

В ноябре слуги народа проведут съезд партии, на котором будет много важных вопросов

"Слуги" не собираются никого увольнять, но это пока... Коллаж "Сегодня"

Недавно Верховная Рада уволила пятерых министров и нахзначила новых. Но, похоже, на этом пока все – в ближайшее время ротации в правительстве не ожидается. Новые увольнения не исключены через полгода. Об этом идет речь в нашей статье.

Народный депутат Алексей Устенко в комментарии "Сегодня" рассказал, что перестановке кадров на съезде "слуг" (в этом месяце) вряд ли уделят внимание.

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"Основная перестановка в Кабмине уже произошла. Всех неэффективных министров убрали. Если очередная смена министров и будет, то не ранее, чем через полгода", – говорит депутат и добавил, что вопрос смены кадров в комитетах Рады на повестке дня не стоит.

"Слугам" не выгодно часто менять министров

Политолог Владимир Воля отметил, что на съезде "Слуги народа" вопросу кадров не уделят пристального внимания.

"Перестановки в Кабмине – это сигнал кадрового голода в "Слуге народа". Частые смены членов правительства не приводит к улучшению качества руководящих кадров. В партии вряд ли будут акцентировать на этом внимание", – объяснил нам эксперт.

Отметим, что на днях глава фракции "СН" Давид Арахамия говорил, что уже даже есть два кандидата на выход из Кабмина.

Кого уже уволили

3 ноября Верховная Рада уволила таких членов правительства:

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министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского;

первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко;

министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова;

вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского;

министра обороны Андрея Тарана.

Кого назначили

4 ноября парламент проголосовал за новых министров и назначил:

Алексея Резникова – министром обороны Украины;

Ирину Верещук – вице-премьер-министром – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Юлию Свириденко – первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины.

А вот кресло министра экологии оставили пока вакантным.

Тем временем бывший глава МВД Арсен Аваков "разнес" министров и заявил о коррупции. Он сказал, что правительству не дают времени на эффективную работу.

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