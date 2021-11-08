Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Власть Мнения

Ждать ли новых увольнений в Кабмине? В "Слуге народа" ответили

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
8 ноября, 13:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В ноябре слуги народа проведут съезд партии, на котором будет много важных вопросов
"Слуги" не собираются никого увольнять, но это пока... Коллаж "Сегодня"
"Слуги" не собираются никого увольнять, но это пока... Коллаж "Сегодня"

Недавно Верховная Рада уволила пятерых министров и нахзначила новых. Но, похоже, на этом пока все – в ближайшее время ротации в правительстве не ожидается. Новые увольнения не исключены через полгода. Об этом идет речь в нашей статье.

Народный депутат Алексей Устенко в комментарии "Сегодня" рассказал, что перестановке кадров на съезде "слуг" (в этом месяце) вряд ли уделят внимание.

Реклама

"Основная перестановка в Кабмине уже произошла. Всех неэффективных министров убрали. Если очередная смена министров и будет, то не ранее, чем через полгода", – говорит депутат и добавил, что вопрос смены кадров в комитетах Рады на повестке дня не стоит.

"Слугам" не выгодно часто менять министров

Политолог Владимир Воля отметил, что на съезде "Слуги народа" вопросу кадров не уделят пристального внимания.

"Перестановки в Кабмине – это сигнал кадрового голода в "Слуге народа". Частые смены членов правительства не приводит к улучшению качества руководящих кадров. В партии вряд ли будут акцентировать на этом внимание", – объяснил нам эксперт.

Отметим, что на днях глава фракции "СН" Давид Арахамия говорил, что уже даже есть два кандидата на выход из Кабмина.

Кого уже уволили

3 ноября Верховная Рада уволила таких членов правительства:

Реклама
  • министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского;
  • первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко;
  • министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова;
  • вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского;
  • министра обороны Андрея Тарана.

Кого назначили

4 ноября парламент проголосовал за новых министров и назначил:

  • Алексея Резникова – министром обороны Украины;
  • Ирину Верещук – вице-премьер-министром – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Юлию Свириденко – первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины.

А вот кресло министра экологии оставили пока вакантным.

Тем временем бывший глава МВД Арсен Аваков "разнес" министров и заявил о коррупции. Он сказал, что правительству не дают времени на эффективную работу.

Реклама

Читайте также в нашей статье, что будет с Донбассом после назначения Резникова министром обороны.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

8 ноября 1991. Из разных уголков Украины поступают сообщения о вывозе военной техники с территории страны.

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.1

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.1

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

152 263

заболело за неделю в Украине

0%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять