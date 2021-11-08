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Чи чекати на нові звільнення в Кабміні? У "Слузі народу" відповіли

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
8 листопада, 13:50
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У листопаді слуги народу проведуть з'їзд партії, де буде багато важливих питань
"Слуги" не збираються нікого звільняти, але це поки що... Колаж "Сегодня"
"Слуги" не збираються нікого звільняти, але це поки що... Колаж "Сегодня"

Нещодавно Верховна Рада звільнила п'ятьох міністрів і назначила нових. Але, схоже, на цьому поки що все – найближчим часом ротації в уряді не очікується. Нові звільнення не виключені за півроку. Про це йдеться у нашій статті.

Народний депутат Олексій Устенко у коментарі "Сьогодні" розповів, що перестановці кадрів на з'їзді "слуг" (цього місяця) навряд чи приділять увагу.

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"Основна перестановка у Кабміні вже відбулася. Усіх неефективних міністрів прибрали. Якщо чергова зміна міністрів і буде, то не раніше ніж через півроку", – каже депутат і додав, що питання зміни кадрів у комітетах Ради на порядку денному не стоїть.

"Слугам" не вигідно часто міняти міністрів

Політолог Володимир Воля зазначив, що на з’їзді "Слуги народу" питанню кадрів не приділятимуть пильної уваги.

"Перестановки у Кабміні – це сигнал кадрового голоду у "Слузі народу". Часті зміни урядовців не призводить до поліпшення якості керівних кадрів. У партії навряд чи акцентуватимуть на цьому увагу", – пояснив експерт.

Зазначимо, що днями голова фракції "СН" Давид Арахамія говорив, що вже навіть є два кандидати на вихід із Кабміну.

Кого вже звільнили

3 листопада Верховна Рада звільнила таких урядовців:

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  • міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського;
  • першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка;
  • міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова;
  • віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського;
  • міністра оборони Андрія Тарана.

Кого призначили

4 листопада парламент проголосував за нових міністрів та призначив:

  • Олексія Резнікова – міністром оборони України;
  • Ірину Верещук – віцепрем'єр-міністром – міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Павла Рябікіна – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Юлію Свириденко – першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки України.

А крісло міністра екології залишили поки що вакантним.

Водночас колишній голова МВС Арсен Аваков "розніс" міністрів і заявив про корупцію. Він сказав, що уряд не дає часу на ефективну роботу.

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Читайте також у нашій статті, що буде з Донбасом після призначення Резнікова міністром оборони.

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