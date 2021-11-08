Чи чекати на нові звільнення в Кабміні? У "Слузі народу" відповіли

У листопаді слуги народу проведуть з'їзд партії, де буде багато важливих питань

"Слуги" не збираються нікого звільняти, але це поки що... Колаж "Сегодня"

Нещодавно Верховна Рада звільнила п'ятьох міністрів і назначила нових. Але, схоже, на цьому поки що все – найближчим часом ротації в уряді не очікується. Нові звільнення не виключені за півроку. Про це йдеться у нашій статті.

Народний депутат Олексій Устенко у коментарі "Сьогодні" розповів, що перестановці кадрів на з'їзді "слуг" (цього місяця) навряд чи приділять увагу.

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"Основна перестановка у Кабміні вже відбулася. Усіх неефективних міністрів прибрали. Якщо чергова зміна міністрів і буде, то не раніше ніж через півроку", – каже депутат і додав, що питання зміни кадрів у комітетах Ради на порядку денному не стоїть.

"Слугам" не вигідно часто міняти міністрів

Політолог Володимир Воля зазначив, що на з’їзді "Слуги народу" питанню кадрів не приділятимуть пильної уваги.

"Перестановки у Кабміні – це сигнал кадрового голоду у "Слузі народу". Часті зміни урядовців не призводить до поліпшення якості керівних кадрів. У партії навряд чи акцентуватимуть на цьому увагу", – пояснив експерт.

Зазначимо, що днями голова фракції "СН" Давид Арахамія говорив, що вже навіть є два кандидати на вихід із Кабміну.

Кого вже звільнили

3 листопада Верховна Рада звільнила таких урядовців:

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міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського;

першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка;

міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова;

віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського;

міністра оборони Андрія Тарана.

Кого призначили

4 листопада парламент проголосував за нових міністрів та призначив:

Олексія Резнікова – міністром оборони України;

Ірину Верещук – віцепрем'єр-міністром – міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Павла Рябікіна – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;

Юлію Свириденко – першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки України.

А крісло міністра екології залишили поки що вакантним.

Водночас колишній голова МВС Арсен Аваков "розніс" міністрів і заявив про корупцію. Він сказав, що уряд не дає часу на ефективну роботу.

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