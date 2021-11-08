Чи чекати на нові звільнення в Кабміні? У "Слузі народу" відповіли

Нещодавно Верховна Рада звільнила п'ятьох міністрів і назначила нових. Але, схоже, на цьому поки що все – найближчим часом ротації в уряді не очікується. Нові звільнення не виключені за півроку. Про це йдеться у нашій статті.
Народний депутат Олексій Устенко у коментарі "Сьогодні" розповів, що перестановці кадрів на з'їзді "слуг" (цього місяця) навряд чи приділять увагу.
"Основна перестановка у Кабміні вже відбулася. Усіх неефективних міністрів прибрали. Якщо чергова зміна міністрів і буде, то не раніше ніж через півроку", – каже депутат і додав, що питання зміни кадрів у комітетах Ради на порядку денному не стоїть.
"Слугам" не вигідно часто міняти міністрів
Політолог Володимир Воля зазначив, що на з’їзді "Слуги народу" питанню кадрів не приділятимуть пильної уваги.
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"Перестановки у Кабміні – це сигнал кадрового голоду у "Слузі народу". Часті зміни урядовців не призводить до поліпшення якості керівних кадрів. У партії навряд чи акцентуватимуть на цьому увагу", – пояснив експерт.
Зазначимо, що днями голова фракції "СН" Давид Арахамія говорив, що вже навіть є два кандидати на вихід із Кабміну.
Кого вже звільнили
3 листопада Верховна Рада звільнила таких урядовців:
- міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського;
- першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка;
- міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова;
- віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського;
- міністра оборони Андрія Тарана.
Кого призначили
4 листопада парламент проголосував за нових міністрів та призначив:
- Олексія Резнікова – міністром оборони України;
- Ірину Верещук – віцепрем'єр-міністром – міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Павла Рябікіна – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Юлію Свириденко – першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки України.
А крісло міністра екології залишили поки що вакантним.
Водночас колишній голова МВС Арсен Аваков "розніс" міністрів і заявив про корупцію. Він сказав, що уряд не дає часу на ефективну роботу.
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