Ярош предложил разрешить силовикам стрелять в мигрантов

Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош призывает принять закон, который бы позволял украинским силовикам стрелять в мигрантов за незаконное нарушение границы.
Об этом он написал в Facebook.
Он считает, что на время войны за независимость страны нужно отодвинуть в сторону псевдотолерантность и псевдодемократию.
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"По моему мнению, в сложившейся ситуации необходимо срочно принять закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Украинские пограничники, полиция, Национальная гвардия должны иметь право на применение всех, без исключения средств огневого и другого поражения по нарушителям", – написал Ярош.
Украина готовится встретить мигрантов
- Пока мигранты штурмуют только Польшу, но в Украине активно обсуждают, что Лукашенко и Путин могут устроить "миграционный террор"и нашей стране. В связи с этим украинцев подготовят к возможному противостоянию с нелегелами – в приграничных с Беларусью областях проведут учения.
- Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять по мигрантам, если те попытаются прорвать границу, поскольку украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственнгостьи, а лишь штраф.
- Дмитрий Ярош призывал Киев помочь Польше дать "достойный отпор". Он назвал миграционный штурм гибридной войной России против Запада.