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Ярош запропонував дозволити силовикам стріляти у мігрантів

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
16 листопада, 13:35
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На час війни за незалежність України треба відсунути убік псевдотолерантність та псевдодемократію
Ярош пропонує жорстко зустріти нелегалів. Колаж "Сьогодні"
Ярош пропонує жорстко зустріти нелегалів. Колаж "Сьогодні"

Радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош закликає ухвалити закон, який би дозволяв українським силовикам стріляти у мігрантів за незаконне порушення кордону.

Про це він написав у Facebook.

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Він вважає, що на час війни за незалежність країни потрібно відсунути убік псевдотолерантність та псевдодемократію.

"На мою думку, у ситуації, що склалась, необхідно терміново прийняти закон про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону. Українські прикордонники, поліція, Національна гвардія мають мати право на застосування всіх, без виключення, засобів вогневого та іншого ураження по порушниках", – написав Ярош.

Україна готується зустріти мігрантів

  • Поки мігранти штурмують лише Польщу, але в Україні активно обговорюють, що Лукашенко та Путін можуть влаштувати "міграційний терор" нашій країні. У зв'язку з цим українців підготують до можливого протистояння з нелегелами – у прикордонних з Білоруссю областях проведуть навчання.
  • Тим часом, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна точно не стрілятиме по мігрантах, якщо ті спробують прорвати кордон, оскільки українське законодавство не передбачає кримінальної відповідальності, а лише штраф.
  • Дмитро Ярош закликав Київ допомогти Польщі дати "гідну відсіч". Він назвав міграційний штурм гібридною війною Росії проти Заходу.

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