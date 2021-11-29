"РФ с удовольствием отдаст Донбасс": в Bellingcat объяснили, как быть с Крымом

Болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что Россия отдаст Украине оккупированный Крым и Донбасс.
Об этом он заявил в интервью изданию "Гордон".
"Россия с удовольствием отдаст Донбасс. Потому что не знает, как его интегрировать и как финансировать. А к возвращению Крыма, я считаю, должно быть принуждение. Никаких мягких сценариев для этого не появится. Я почти уверен, что если будет смена власти – а она будет, – то потом будет возможно сделать глобальный пакт с новым правителем. Это возможно. Речь идет о периоде через пять лет или дальше, к сожалению", – сказал Грозев.
Оккупация Крыма
- Крым был оккупирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
- Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.
- Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
Ранее мы сообщали, что Госдума требует от Google на картах отделить границей Крым от Украины.
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Также напомним, депутат сказал в эфире, что Крым "оккупировал сам себя".