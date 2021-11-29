Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Влада Погляди

"РФ із задоволенням віддасть Донбас": у Bellingcat пояснили, як бути з Кримом

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
29 листопада, 12:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Журналіст вважає, що в Росії не знають, як інтегрувати Донбас
Журналіст Христо Грозєв. Фото: колаж "Сьогодні"
Журналіст Христо Грозєв. Фото: колаж "Сьогодні"

Болгарський журналіст, головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що Росія віддасть Україні окупований Крим та Донбас.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Росія із задоволенням віддасть Донбас. Тому що не знає, як його інтегрувати і як фінансувати. А до повернення Криму, я вважаю, має бути примус. Жодних м'яких сценаріїв для цього не з'явиться. Я майже впевнений, що якщо буде зміна влади – а вона буде, то потім буде можливо зробити глобальний пакт з новим правителем. Це можливо. Йдеться про період через п'ять років або далі, на жаль", – сказав Грозєв.

Реклама

Окупація Криму

  • Крим був окупований Росією у березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовою спільнотою. У тому числі кримський референдум не визнає і ООН.
  • Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.
  • Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.

Раніше ми повідомляли, що Держдума вимагає від Google на картах відокремити кордоном Крим від України.

Також нагадаємо, депутат сказав в ефірі, що Крим "окупував сам себе".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Воєнний стан із 1 грудня – чи готовий Зеленський на найрадикальніший сценарій Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Україна залишилася без Меркель і Макрона: що буде з "Нормандською четвіркою" 2022 року Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

29 листопада 1991. Відомі чемпіони закликали проголосувати на Всеукраїнському референдумі 1 грудня за незалежну Україну.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.3599

Євро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

87 420

захворіло за тиждень в Україні

-22%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти