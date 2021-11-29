"РФ із задоволенням віддасть Донбас": у Bellingcat пояснили, як бути з Кримом

Журналіст вважає, що в Росії не знають, як інтегрувати Донбас

Журналіст Христо Грозєв. Фото: колаж "Сьогодні"

Болгарський журналіст, головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що Росія віддасть Україні окупований Крим та Донбас.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Гордон".



"Росія із задоволенням віддасть Донбас. Тому що не знає, як його інтегрувати і як фінансувати. А до повернення Криму, я вважаю, має бути примус. Жодних м'яких сценаріїв для цього не з'явиться. Я майже впевнений, що якщо буде зміна влади – а вона буде, то потім буде можливо зробити глобальний пакт з новим правителем. Це можливо. Йдеться про період через п'ять років або далі, на жаль", – сказав Грозєв.

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Окупація Криму

Крим був окупований Росією у березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовою спільнотою. У тому числі кримський референдум не визнає і ООН.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.

Раніше ми повідомляли, що Держдума вимагає від Google на картах відокремити кордоном Крим від України.

Також нагадаємо, депутат сказав в ефірі, що Крим "окупував сам себе".