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Госдума требует от Google на картах отделить границей Крым от Украины

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
25 октября, 16:12
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Депутаты Госдумы который год угрожают международной компании Генпрокуратурой и Роскомнадзором
Сегодня на Google-картах Крым не отделен границей с Украиной / Коллаж "Сегодня"
Сегодня на Google-картах Крым не отделен границей с Украиной / Коллаж "Сегодня"

Депутаты Госдумы потребовали от компании Google корректно, по их мнению, отобразить на Google-картах Крым, Севастополь и Курильские острова.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление Василия Пискарева, главы комитета по безопасности и противодействию коррупции российского парламента, легитимность которого не признает Украина.

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Они настаивают

"Настаиваем на приведении российской версии "Google карт" в соответствие с российским законодательством и Конституцией России", — заявил Пискарев.

По его словам, еще в апреле на встрече с представителями Google "указывалось на несоответствие отображения отдельных административно-территориальных единиц и территорий РФ на картах сервиса российскому законодательству", но до сих пор проблема не решена.

Тогда директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Russia заверила российскую сторону, что это – затянувшийся технический сбой, который не имеет под собой никакой политической основы и что устранение этой ошибки является чуть ли не приоритетом в работе Google Russia.

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Тогда же международной компании пригрозили обращением в Генпрокуратуру и Роскомнадзор, в случае если ситуация в течение месяца не будет исправлена.

Предыстория вопроса

  • Вот уже несколько лет российские депутаты пытаются заставить компанию Google внести в свои карты территорию Крыма как территорию Российской Федерации. И тоже самое сделать с Курильскими островами, которые считает своими Япония.
  • В 2016 года Google по указу Верховной рады Украины "декоммунизировал" населенные пункты Крыма на своих картах, однако позже отменил "декоммунизацию" Крыма и вернул прежние названия.
  • Также были вопросы и с государственной принадлежность украинского полуострова. На что директор "Google Украина" Дмитрий Шоломко тогда рассказал журналистам, что все зависит от настроек Google-Карты.

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