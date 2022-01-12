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Войска РФ возле Украины – навсегда: эксперт дал тревожный прогноз

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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12 января, 15:01
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Нужно быть реалистами, считает политолог Воля

Политолог Владимир Воля заявил, что на территории Южного военного округа России в 2022 году запланировано 3000 военных учений. По его мнению, войска РФ вдоль границы Украины – это навсегда.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале Украина 24.

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"Нужно быть реалистами, что российские войска в таком количестве вдоль украинской границы – это уже навсегда. Более того, видел информацию, что на территории только Южного военного округа России на 2022 год запланировано 3000 военных учений. Не пугайтесь – их всегда несколько тысяч", – сказал Воля.

По словам политолога, в Украине сейчас должны пристально следить и привыкать к тому, что вдоль украинской границы будет немало войск, особенно большой будет и группировка Южного военного округа. Это то, что граничит с Донецкой, Луганской и частично Харьковской областями, считает Воля.

"Ну и центральное направление – Воронежская и Брянская области России – тоже для нас важно. Потому что оно для Украины с точки зрения гипотетического полномасштабного нападения России является главным направлением удара. Это удар на Киев. Удар на Киев решает все остальные задачи. Мы должны перестать создавать и помогать кому-то создавать истерики на этот счет. Ситуация непростая, настораживающая, но мы должны быть готовыми и готовиться к любым вариантам", – подытожил эксперт.

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