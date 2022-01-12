Війська РФ біля України – назавжди: експерт дав тривожний прогноз

Політолог Володимир Воля заявив, що на території Південного військового округу Росії у 2022 році заплановано 3000 військових навчань. На його думку, війська РФ вздовж кордону України – це назавжди.
Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі Україна 24.
"Треба бути реалістами, що російські війська в такій кількості вздовж українського кордону – це вже назавжди. Ба більше, бачив інформацію, що на території лише Південного військового округу Росії на 2022 рік заплановано 3000 військових навчань. Не лякайтеся – їх завжди декілька тисяч", – сказав Воля.
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За словами політолога, в Україні зараз повинні уважно стежити і звикати до того, що вздовж українського кордону буде чимало військ, особливо великим буде й угруповання Південного військового округу. Це те, що межує з Донецькою, Луганською та частково Харківською областями, вважає Воля.
"Ну і центральний напрямок – Воронезька та Брянська області Росії – теж для нас важливий. Тому що він для України з огляду на гіпотетичний повномасштабний напад Росії є головним напрямком удару. Це удар на Київ. Удар на Київ вирішує всі інші завдання. Ми повинні перестати створювати й допомагати комусь створювати істерики з цього приводу. Ситуація непроста, насторожує, але ми повинні бути готовими й готуватися до будь-яких варіантів", – підсумував експерт.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Нещодавно в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки, як Росія стягує до кордону України артилерію На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курском та Брянськом.
- Також Російська Федерація переміщує військову техніку з Далекого Сходу. Кінцевий пункт призначення цих машин поки що невідомий, оскільки російські спецслужби намагаються приховати ці потяги з відкритих баз даних.
- Крім того, ЗМІ дізналися про несподівану проблему для військ Путіна.
- Також політолог Юрій Подорожній вважає, що Україна не зможе уникнути повномасштабної війни з Росією. На його думку, вторгнення російської армії – це питання не років, а кількох днів, тижнів, а можливо, місяців.