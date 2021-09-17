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Люди понимают, что законопроект об олигархах выгоден не им – Ставнийчук

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
17 сентября, 22:45
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Украинцы считают, что законопроект об олигархах служит в первую очередь не народу, а власти.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера" заявил член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013) Марина Ставнийчук.

"Когда Савик спрашивает: кому это законопроект служит: власти или народу, люди отвечают – власти. Есть к нему вопросы", – сказала она.

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Ставнийчук также отреагировала и на слова Арахамии, что должность уполномоченной Верховной Рады по правам человека необходимо переименовать в "уполномоченную по правам олигархов".

"Если вы хотите ее уволить – вы можете это сделать на законодательном уровне. Но называть конституционный орган, потому что Денисова сегодня занимает должность уполномоченной Верховной Рады по правам человека. Вы ее назвали как в студии? Уполномоченной дел олигархата? Имейте внутреннюю политическую культуру", – сказала Ставнийчук.

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