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Люди розуміють, що законопроєкт про олігархів вигідний не їм – Ставнійчук

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
17 вересня, 22:45
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Член Венеціанської комісії від України (2009-2013) вважає, що у народу є питання до законопроекту
Член Венеціанської комісії від України (2009-2013) Марина Ставнійчук
Член Венеціанської комісії від України (2009-2013) Марина Ставнійчук

Українці вважають, що законопроєкт про олігархів служить насамперед не народу, а владі.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера" заявив член Венеціанської комісії від України (2009-2013) Марина Ставнійчук.

"Коли Савік запитує: кому цей законопроєкт слугує: владі чи народу, люди відповідають – владі. Є до нього питання", – сказала вона.

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Ставнійчук також відреагувала і на слова Арахамії, що посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини необхідно перейменувати в "уповноважену з прав олігархів".

"Якщо ви хочете її звільнити – ви можете це зробити на законодавчому рівні. Але називати конституційний орган, тому що Денісова сьогодні займає посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ви її назвали як в студії? Уповноваженою справ олігархату? Майте внутрішню політичну культуру", – сказала Ставнійчук.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про те, що законопроєкт №5599 про деолігархізацію переданий на розгляд Венеціанській комісії – найбільш авторитетному європейському органу з питань конституційного права.

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Водночас Давид Арахамія вважає, що направляти законопроєкт про олігархів на експертизу Венеціанської комісії сенсу поки не було, так як після ухвалення в Раді він може змінитися істотно і експерти можуть просто даремно витратити час.

Законопроєкт про деолігархізацію (№5599) був зареєстрований у Верховній Раді в червні 2021 року за ініціативою президента України. Цей законопроєкт отримав негативну оцінку Головного науково-експертного управління Ради. А профільний комітет зробив висновок про те, що в законопроєкт потрібно внести велику кількість принципових правок. Проте, Рада ухвалила законопроєкт за основу під час засідання 1 липня 2021 року.

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