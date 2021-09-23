Из "Слуги народа" хотят выгнать женщину-депутата, которая не поддержала деолигархизацию

Корниенко обрадовал – в Слуге народа нет обязательств, как в мафиозных кругах, можно спокойно уходить

Многие депутаты фракции недовольны Людмилой Буймистер. Коллаж "Сегодня"

Из фракции "Слуга народа" могут исключить народного депутата Людмилу Буймистер, которая отказалась сегодня поддержать закон об олигархах. В политсиле не исключают, что это может произойти на съезде в Трускавце.

Об этом заявили в руководстве фракции, передает УНИАН.

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Глава фракции Давид Арахамия сообщил, что многие другие "слуги" обращаются с предложением исключить Буймистер.

"С точки зрения партийной дисциплины надо исключать. Но это будет решать 70% фракции (именно столько голосов нужно для исключения депутата из фракции. – Ред.). Возможно, сделаем это в Трускавце", – сказал он.

В то же время замглавы фракции Александр Корниенко отметил, что Буймистер могла бы и по собственному желанию выйти.

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"Мы отпускаем с миром. У нас нет обязательств, как в мафиозных кругах, – вход гривня, выход – 100. Свободная касса, свободные двери", – добавил он.

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