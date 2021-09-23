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Из "Слуги народа" хотят выгнать женщину-депутата, которая не поддержала деолигархизацию

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
23 сентября, 18:11
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Корниенко обрадовал – в Слуге народа нет обязательств, как в мафиозных кругах, можно спокойно уходить
Многие депутаты фракции недовольны Людмилой Буймистер. Коллаж "Сегодня"
Многие депутаты фракции недовольны Людмилой Буймистер. Коллаж "Сегодня"

Из фракции "Слуга народа" могут исключить народного депутата Людмилу Буймистер, которая отказалась сегодня поддержать закон об олигархах. В политсиле не исключают, что это может произойти на съезде в Трускавце.

Об этом заявили в руководстве фракции, передает УНИАН.

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Глава фракции Давид Арахамия сообщил, что многие другие "слуги" обращаются с предложением исключить Буймистер.

"С точки зрения партийной дисциплины надо исключать. Но это будет решать 70% фракции (именно столько голосов нужно для исключения депутата из фракции. – Ред.). Возможно, сделаем это в Трускавце", – сказал он.

В то же время замглавы фракции Александр Корниенко отметил, что Буймистер могла бы и по собственному желанию выйти.

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"Мы отпускаем с миром. У нас нет обязательств, как в мафиозных кругах, – вход гривня, выход – 100. Свободная касса, свободные двери", – добавил он.

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  • В начале октября в Трускавце состоится съезд "слуг народа" с участием президента Владимира Зеленского. По мнению Корниенко, Трускавец – уникальное место в Украине, где возможно компактно разместить сразу триста человек. Стоит отметить, что до прихода в Раду депутаты "СН" проходили "курс молодого бойца" именно в Трускавце.
  • В Трускавец могут не позвать спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Ему до сих пор не прислали приглашения, а на фоне его конфликта с партией участие и вовсе под угрозой.
  • Тем временем в Раде устроили перепалку "слуга народа" Николай Тищенко и нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

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