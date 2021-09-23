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Зі "Слуги народу" хочуть вигнати депутатку, яка не підтримала деолігархізацію

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
23 вересня, 18:11
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Корнієнко втішив – у Слузі народу немає зобов'язань, як в мафіозних колах, можна спокійно піти
Багато депутатів фракції незадоволені Людмилою Буймістер. Колаж "Сьогодні"
Багато депутатів фракції незадоволені Людмилою Буймістер. Колаж "Сьогодні"

З фракції "Слуга народу" можуть виключити народного депутата Людмилу Буймістер, яка відмовилася сьогодні підтримати закон про олігархів. У політсилі не виключають, що це може статися на з'їзді в Трускавці.

Про це заявили у керівництві фракції, передає УНІАН.

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Голова фракції Давид Арахамія повідомив, що багато інших "слуг" звертаються з пропозицією виключити Буймістер.

"З точки зору партійної дисципліни треба виключати. Але це вирішуватиме 70% фракції (саме стільки голосів потрібно для виключення депутата з фракції. – Ред.). Можливо, зробимо це в Трускавці", – сказав він.

У той же час заступник голови фракції Олександр Корнієнко зазначив, що Буймістер могла б і за власним бажанням вийти.

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"Ми відпускаємо з миром. У нас немає зобов'язань, як в мафіозних колах, – вхід гривня, вихід – 100. Вільна каса, вільні двері", – додав він.

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  • На початку жовтня в Трускавці відбудеться з'їзд "слуг народу" за участі президента Володимира Зеленського. На думку Корнієнка, Трускавець – унікальне місце в Україні, де можливо компактно розмістити відразу триста осіб. Варто зазначити, що до приходу до Ради депутати "СН" проходили "курс молодого бійця" саме в Трускавці.
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