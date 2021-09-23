"Кто уср*лся? Смотрите, лужа! Это истерика!". Тищенко и Гончаренко закатили ссору в Раде (видео)

На фоне принятия закона об олигархах народные депутаты от "Слуги народа" Николай Тищенко и от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко устроили перепалку возле парламентской трибуны.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале Гончаренко.
Сначала Гончаренко отметил, что "слуги народа" заблокировали трибуну парламента: "Кто это сделал – несложно догадаться. Кто у нас директор парламента? Николай Тищенко".
Тищенко на возмущения оппозиционера выпалил: "Если что-то плохо, то уср*лся кто, Гончаренко? Мы это знаем".
Дальше политики устроили какой-то детский сад.
Гончаренко: "Кто уср*лся – это точно известно. Это Тищенко".
Тищенко: "Это Гончаренко! Смотрите, лужа-лужа (показывает пальцем). Гончаренко, не бойся, ты в олигархах будешь 100%".
Гончаренко: "Это лицо нашего парламента. Коля Тищенко – это истерика полнейшая".
Скандалы с Тищенко в Раде
- Тищенко является мастером спорта по дзюдо, но сейчас ограничивается спортзалом из-за политической занятости. Свою спортивную форму он периодически использует и в парламенте, хоть до рукоприкладства не доходило. В июне Тищенко схлестнулся с нардепом Куницким в столовой Рады – повалил его на пол и швырял телефон.
- 9 сентября Тищенко потолкался с нардепом Гео Леросом возле парламентской трибуны, потому что тот в своем выступлении обидел Зеленского.
- Также ранее нардеп Нестор Шуфрич высмеял Тищенко в Раде. Он в конце выступления с парламентской трибуны красиво послал "слугу народа" на венгерском языке.
Как мы писали недавно, Тищенко установил рекорд со 100-килограммовой штангой.