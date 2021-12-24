Хотели равенства – получили. Арестович определил женщинам роль в армии

Постановка на воинский учет не означает, что женщин будут призывать на службу

Арестович объяснил, зачем женщин ставят на воинский учет. Коллаж "Сегодня"

Женщин решили поставить на воинский учет для того, чтобы в случае большой войны они могли прикрыть тыловые специальности, а мужчин отправить на передовую. Но в мирное время женщин вряд ли будут призывать на службу.

Об этом рассказал в интервью изданию Politeka советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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"Ну, гендерное равенство, простите. Женщины этого добивались всю дорогу? Вот, добились наконец-то: одни и те же требования к мужчинам и женщинам", – сказал он.

Арестович подчеркнул, что постановка на воинский учет не означает, что женщин будут призывать на службу. Просто государство хочет знать, какие люди, какие специальности у него есть на случай большой войны.

"В случае полного развертывания армии, возникает вопрос: 4,5 тысячи специальностей должен занять кто? Там, деловодов, бухгалтеров… и прочие должности, которые нужны для документооборота, для финансов, и так далее. Ну и вопрос: четыре тысячи мужиков туда призвать? Так это две боевых бригады по численности. Ну, так может быть все-таки женщин призвать в тыловые специальности, чтоб они там посидели, попечатали на машинке, пока мужики будут на фронте сражаться?! Государство пробует разные варианты и для этого нужно как минимум поставить на учет: так оно проводит перепись населения, так оно проводит учет тех людей, которые в случае войны могут выполнять разные специальности", – заявил советник руководителя ОПУ.

Он добавил, что, например, врачи все военнообязанные.

Воинский учет для женщин