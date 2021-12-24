Хотіли рівності – отримали. Арестович визначив жінкам роль в армії

Постановка на військовий облік не означає, що жінок викликатимуть на службу

Арестович пояснив, навіщо жінок ставлять на військовий облік. Колаж "Сьогодні"

Жінок вирішили поставити на військовий облік, щоб у разі великої війни вони могли прикрити тилові спеціальності, а чоловіків відправити на передову. Але у мирний час жінок навряд чи призиватимуть на службу.

Про це розповів в інтерв'ю виданню Politeka радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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"Ну, гендерна рівність, вибачте. Жінки цього домагалися всю дорогу? Ось, домоглися нарешті: одні й ті самі вимоги до чоловіків і жінок", – сказав він.

Арестович наголосив, що постановка на військовий облік не означає, що жінок викликатимуть на службу. Просто держава хоче знати, які люди, які спеціальності має на випадок великої війни.

"У разі повного розгортання армії, виникає питання: 4,5 тисячі спеціальностей має зайняти хто? Там, діловодів, бухгалтерів… та інші посади, які потрібні для документообігу, для фінансів тощо. Ну і питання: чотири тисячі мужиків туди призивати? Так це дві бойові бригади за чисельністю. Ну, то може все-таки жінок призивати в тилові спеціальності, щоб вони там посиділи, подрукували на машинці, поки мужики будуть на фронті боротися?! Держава пробує різні варіанти і для цього потрібно як мінімум поставити на облік: так вона здійснює перепис населення, так вона проводить облік тих людей, які у разі війни можуть виконувати різні спеціальності", – заявив радник керівника ОПУ.

Він додав, що, наприклад, лікарі всі військовозобов'язані.

Військовий облік для жінок