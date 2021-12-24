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Хотіли рівності – отримали. Арестович визначив жінкам роль в армії

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
24 грудня, 10:22
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Постановка на військовий облік не означає, що жінок викликатимуть на службу
Арестович пояснив, навіщо жінок ставлять на військовий облік. Колаж "Сьогодні"
Арестович пояснив, навіщо жінок ставлять на військовий облік. Колаж "Сьогодні"

Жінок вирішили поставити на військовий облік, щоб у разі великої війни вони могли прикрити тилові спеціальності, а чоловіків відправити на передову. Але у мирний час жінок навряд чи призиватимуть на службу.

Про це розповів в інтерв'ю виданню Politeka радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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"Ну, гендерна рівність, вибачте. Жінки цього домагалися всю дорогу? Ось, домоглися нарешті: одні й ті самі вимоги до чоловіків і жінок", – сказав він.

Арестович наголосив, що постановка на військовий облік не означає, що жінок викликатимуть на службу. Просто держава хоче знати, які люди, які спеціальності має на випадок великої війни.

"У разі повного розгортання армії, виникає питання: 4,5 тисячі спеціальностей має зайняти хто? Там, діловодів, бухгалтерів… та інші посади, які потрібні для документообігу, для фінансів тощо. Ну і питання: чотири тисячі мужиків туди призивати? Так це дві бойові бригади за чисельністю. Ну, то може все-таки жінок призивати в тилові спеціальності, щоб вони там посиділи, подрукували на машинці, поки мужики будуть на фронті боротися?! Держава пробує різні варіанти і для цього потрібно як мінімум поставити на облік: так вона здійснює перепис населення, так вона проводить облік тих людей, які у разі війни можуть виконувати різні спеціальності", – заявив радник керівника ОПУ.

Він додав, що, наприклад, лікарі всі військовозобов'язані.

Військовий облік для жінок

  • Днями Міністерство оборони України затвердило список спеціальностей та професій для жінок, після отримання яких ці фахівці мають стати на військовий облік та значитися у ньому до 60 років. Серед таких професій опинилися менеджери, головні бухгалтери, листоноші та багато інших. Читайте детальніше, навіщо це потрібно і що буде у разі вторгнення Росії.
  • Начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Валерій Куценко розповідав, як і куди подавати жінкам документи для військового обліку.
  • "Косити" не радимо – за статтею 210 КУпАП встановлено штрафи для військовозобов'язаних за порушення правил військового обліку. За ухилення – адмінштраф від 850 до 1700 гривень. Штрафи можуть зачепити і роботодавців. Вони будуть зобов'язані контролювати, чи перебувають їх робітниці на військовому обліку, якщо професія є у списку. Якщо вони цього не робитимуть, то можуть заплатити від 5100 до 8500 гривень за порушення.
  • Також ми дізналися, чи будуть українок скликати на військові збори.

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