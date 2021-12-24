Хотіли рівності – отримали. Арестович визначив жінкам роль в армії

Жінок вирішили поставити на військовий облік, щоб у разі великої війни вони могли прикрити тилові спеціальності, а чоловіків відправити на передову. Але у мирний час жінок навряд чи призиватимуть на службу.
Про це розповів в інтерв'ю виданню Politeka радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
"Ну, гендерна рівність, вибачте. Жінки цього домагалися всю дорогу? Ось, домоглися нарешті: одні й ті самі вимоги до чоловіків і жінок", – сказав він.
Арестович наголосив, що постановка на військовий облік не означає, що жінок викликатимуть на службу. Просто держава хоче знати, які люди, які спеціальності має на випадок великої війни.
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"У разі повного розгортання армії, виникає питання: 4,5 тисячі спеціальностей має зайняти хто? Там, діловодів, бухгалтерів… та інші посади, які потрібні для документообігу, для фінансів тощо. Ну і питання: чотири тисячі мужиків туди призивати? Так це дві бойові бригади за чисельністю. Ну, то може все-таки жінок призивати в тилові спеціальності, щоб вони там посиділи, подрукували на машинці, поки мужики будуть на фронті боротися?! Держава пробує різні варіанти і для цього потрібно як мінімум поставити на облік: так вона здійснює перепис населення, так вона проводить облік тих людей, які у разі війни можуть виконувати різні спеціальності", – заявив радник керівника ОПУ.
Він додав, що, наприклад, лікарі всі військовозобов'язані.
Військовий облік для жінок
- Днями Міністерство оборони України затвердило список спеціальностей та професій для жінок, після отримання яких ці фахівці мають стати на військовий облік та значитися у ньому до 60 років. Серед таких професій опинилися менеджери, головні бухгалтери, листоноші та багато інших. Читайте детальніше, навіщо це потрібно і що буде у разі вторгнення Росії.
- Начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Валерій Куценко розповідав, як і куди подавати жінкам документи для військового обліку.
- "Косити" не радимо – за статтею 210 КУпАП встановлено штрафи для військовозобов'язаних за порушення правил військового обліку. За ухилення – адмінштраф від 850 до 1700 гривень. Штрафи можуть зачепити і роботодавців. Вони будуть зобов'язані контролювати, чи перебувають їх робітниці на військовому обліку, якщо професія є у списку. Якщо вони цього не робитимуть, то можуть заплатити від 5100 до 8500 гривень за порушення.
- Також ми дізналися, чи будуть українок скликати на військові збори.