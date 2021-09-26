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"Дружим с Россией без НАТО" – два "черных лебедя" для Украины на немецких выборах

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
26 сентября, 15:01
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26 сентября в Германии проходят парламентские выборы, исход которых определит, кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ
В Бундестаг выбирают 598 депутатов. Фото: spisiakoviny.eu
В Бундестаг выбирают 598 депутатов. Фото: spisiakoviny.eu

Политолог Максим Яковлев прокомментировал выборы в Германии и рассказал, почему стоит опасаться победы "Левой партии".

О "черных лебедях" для нашей стране он рассказал в эфире телеканала Украина 24.

"Что касается "черных лебедей". На прошлых выборах достаточно большую часть получила "Альтернатива для Германии" (13% голосов в 2017 году и 93 депутатских места – ред.), на что не все рассчитывали. Но популярность "Альтернативы для Германии" снижается. Такого сюрприза, как на прошлых выборах в 2017 году, может не состояться", – сказал политолог.

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По словам Яковлева, второй "черный лебедь", которого мы можем бояться – это 5% барьер на выборах.

"Партии, которые сейчас заявлены, преодолевают его. В конце где-то бродят Die Linke ("Левая партия" – ред.) – левые. Хотя они традиционно немецкая партия, у них прямым текстом говорится: "Дружим с Россией, распускаем НАТО". Есть определенный процент, они могут объединиться в коалицию с "зелеными"", – отметил политолог.

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Выборы-2021 в Германии

  • На этот раз 47 партий выдвигают своих кандидатов, что является рекордом для ФРГ;
  • В Бундестаг выбирают 598 депутатов;
  • Для прохождения партии в Бундестаг необходимо преодолеть 5%-й барьер;
  • В бюллетене избиратель должен поставить два крестика: один за прямого представителя в парламенте от своего округа, а другой – за политическую партию. Первое голосование предназначено для того, чтобы каждый из 299 округов Германии был представлен в Бундестаге;
  • Когда партия получает больше прямых мест, чем она имеет право по результату голосования по партиям, ее победившим кандидатам предоставляются дополнительные места. Они называются "выступающими" местами. Например, по итогам голосования в 2017 года в палате было 709 депутатов.
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Ранее мы сообщали, что кандидат в канцлеры ФРГ жестко раскритиковала "Северный поток – 2".

Также напомним, уход Меркель заставил Германию задуматься – что делать дальше.

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