"Дружимо з Росією без НАТО" – два "чорних лебедя" для України на німецьких виборах

26 вересня в Німеччині проходять парламентські вибори, результат яких визначить, хто змінить Ангелу Меркель на посаді канцлера ФРН

У Бундестаг вибирають 598 депутатів. Фото: spisiakoviny.eu

Політолог Максим Яковлєв прокоментував вибори в Німеччині і розповів, чому варто побоюватися перемоги "Лівої партії".

Про "чорних лебедів" для нашої країни він розповів в ефірі телеканалу Україна 24.

"Щодо "чорних лебедів". На минулих виборах достатньою велику частку отримала "Альтернатива для Німеччини" (13% голосів у 2017 році і 93 депутатських місця – ред.), на що не всі розраховували. Але популярність "Альтернативи для Німеччини" знижується. Такого сюрпризу, як на минулих виборах у 2017 році, може не відбутися", – сказав політолог.

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За словами Яковлєва, другий "чорний лебідь", якого ми можемо боятися – це 5% бар'єр на виборах.

"Партії, які зараз заявлені, долають його. В кінці десь бродять Die Linke ("Ліва партія" – ред.) – ліві. Хоча вони традиційно німецька партія, у них прямим текстом говориться: "Дружимо з Росією, розпускаємо НАТО". Є певний відсоток, вони можуть об'єднатися в коаліцію з "зеленими"", – зазначив політолог.

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Вибори-2021 в Німеччині

Цього разу 47 партій висувають своїх кандидатів, що є рекордом для ФРН;

До Бундестагу обирають 598 депутатів;

Для проходження партії до Бундестагу необхідно подолати 5%-вий бар'єр;

У бюлетені виборець повинен поставити два хрестики: один за прямого представника в парламенті від свого округу, а інший – за політичну партію. Перше голосування призначене для того, щоб кожен із 299 округів Німеччини був представлений в Бундестазі;

Коли партія отримує більше прямих місць, ніж вона має право за результатом голосування за партії, її кандидатам, що перемогли, надаються додаткові місця. Вони називаються "виступаючими" місцями. Наприклад, за підсумками голосування 2017 року в палаті було 709 депутатів.

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Раніше ми повідомляли, що кандидат у канцлери ФРН жорстко розкритикувала "Північний потік – 2".

Також нагадаємо, відхід Меркель змусив Німеччину замислитися – що робити далі.