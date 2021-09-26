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Знайшли бомбу! У Німеччині зупинили голосування відразу на п'яти дільницях

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
26 вересня, 14:22
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Людей попросили сидіти вдома, поки вибуховий пристрій не знешкодять
У Німеччині 26 вересня проходять вибори. Фото: колаж "Сьогодні"
У Німеччині 26 вересня проходять вибори. Фото: колаж "Сьогодні"

У Німеччині в одному з районів міста Вупперталь сьогодні, 26 вересня, довелося тимчасово зупинити голосування на виборах до Бундестагу через раптово виявлену бомбу часів Другої світової війни.

Про цю подію повідомляє Spiegel online.

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За словами прессекретаря мерії, за 500 метрів від бомби в житловому кварталі знаходяться цілих п'ять виборчих дільниць. Тому громадян попросили тимчасово туди не приходити і взагалі залишатися вдома, поки вибуховий пристрій не знешкодять.

А в Берліні вранці до виборів довелося підключати пожежників – у студентській їдальні, де розмістилися дільниці 102 і 106, заклинило вхідні двері з електронною системою замикання. Через це туди не разу змогли увійти співробітники комісії і самі виборці.

"Нам довелося викликати пожежну бригаду, щоб вона відкрила приміщення за допомогою аварійного ключа", – розповів співробітник комісії.

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Вибори-2021 Німеччині

  • Цього разу 47 партій висувають своїх кандидатів, що є рекордом для ФРН;
  • До Бундестагу обирають 598 депутатів;
  • Для проходження партії до Бундестагу необхідно подолати 5%-вий бар'єр;
  • У бюлетені виборець повинен поставити два хрестики: один за прямого представника в парламенті від свого округу, а інший – за політичну партію. Перше голосування призначене для того, щоб кожен із 299 округів Німеччини був представлений в Бундестазі;
  • Коли партія отримує більше прямих місць, ніж вона має право за результатом голосування за партії, її кандидатам, що перемогли, надаються додаткові місця. Вони називаються "виступаючими" місцями. Наприклад, за підсумками голосування 2017 року в палаті було 709 депутатів.

Раніше ми повідомляли, що кандидат у канцлери ФРН жорстко розкритикувала "Північний потік – 2".

Також нагадаємо, відхід Меркель змусив Німеччину замислитися – що робити далі.

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