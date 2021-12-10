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Дмитрий Белянский: Власти не нужен закон о деолигархизации – есть другой выход

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
10 декабря, 17:52
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Закон в среднесрочной перспективе открывает огромные политические риски для Зеленского

Чтобы провести в Украине деолигархизацию, не нужно было принимать соответствующий закон – достаточно собрать крупный бизнес, объявить о правилах "честной игры" и соблюдать их. Такое мнение высказал в интервью член Наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский.

По его словам, самое главное – это равные правила для всех.

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"Властям не нужен закон о деолигархизации, чтобы закрыть или отобрать медиа. Но властям не нужен и закон о деолигархизации, чтобы провести в Украине деолигархизацию. Для этого нужно было собрать на шашлыки не нас, журналистов, а весь крупный бизнес в стране, искренне поблагодарить за огромный вклад в украинскую экономику и объявить о наступлении новой эры неукоснительного соблюдения равных правил игры для всех. После чего и соблюдать", – сказал Дмитрий Белянский.

При этом член набсовета "Медиа Группы Украина" не считает закон об олигархах популистским в смысле его эффективности.

"Я, наоборот, считаю, что с точки зрения дальнейшего влияния на рейтинг президента Зеленского он открывает перед ним в среднесрочной перспективе огромные политические риски, так как общество все это восприняло как билет на войну против богатых", – подчеркнул он.

Также Дмитрий Белянский рассказал, как возникла идея запустить свой авторский проект "Большая деолигархизация".

"Идея возникла, когда президент Зеленский собрал нас на шашлыки по случаю Дня журналиста. В течение нескольких часов размышлял именно на эту тему. Я очень внимательно послушал президента, который говорил нам о деолигархизации как о создании равных правил игры для всех, и как о процессе очищения власти от влияния коррупционных денег. Поэтому я решил сам выйти в эфир, чтобы поддержать такую историческую инициативу, освещая ее именно в логике тех слов, которые были сказаны президентом Зеленским", – резюмировал он.

Что там с деолигархизацией

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