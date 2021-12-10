Дмитро Белянський: Владі не потрібен закон про деолігархізацію – є інший вихід

Щоб провести в Україні деолігархізацію, не потрібно було приймати відповідний закон – достатньо зібрати великий бізнес, оголосити про правила "чесної гри" та дотримуватися їх. Таку думку висловив в інтерв'ю член Наглядової ради "Медіа Групи Україна" Дмитро Белянський.
За його словами, найголовніше – це рівні правила для всіх.
"Владі не потрібен закон про деолігархізацію, щоб провести в Україні деолігархізацію – для цього потрібно було зібрати на шашлики не нас, журналістів, а весь великий бізнес у країні, щиро подякувати за величезний внесок в українську економіку та оголосити про настання нової ери неухильного дотримання рівних правил гри для всіх. Після чого й дотримуватись", – сказав Дмитро Белянський.
При цьому член наглядової ради "Медіа Групи Україна" не вважає закон про олігархів популістським у сенсі його ефективності.
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"Я, навпаки, вважаю, що з погляду подальшого впливу на рейтинг президента Зеленського він відкриває перед ним у середньостроковій перспективі величезні політичні ризики, оскільки суспільство все це сприйняло як квиток на війну проти багатих", – наголосив він.
Також Дмитро Белянський розповів, як виникла ідея запустити свій авторський проєкт "Велика деолігархізація".
"Ідея виникла, коли президент Зеленський зібрав нас на шашлики з нагоди Дня журналіста. Протягом кількох годин розмірковував саме на цю тему. Я дуже уважно послухав президента, який казав нам про деолігархізацію як про створення рівних правил гри для всіх і як про процес очищення влади від впливу корупційних грошей. Тому я і вирішив сам вийти в ефір, щоб підтримати таку історичну ініціативу, висвітлюючи її саме в логіці тих слів, які були сказані президентом Зеленським", – резюмував він.
Що там із деолігархізацією
- Нещодавно Київський міжнародний інститут соціології опублікував дані опитування, згідно з яким дві третини українців негативно оцінюють деоліграхізацію.
- Раніше у статті американського дослідницького центру Atlantic Council заявили про ризики закону про олігархів. Один із аналітиків Центру вважає, що новий закон може стати зброєю помсти у руках президента.