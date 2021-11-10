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У Зеленского пропала седина и сменилась прическа – фото

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
10 ноября, 23:47
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Президент записал новое видео, на котором видна свежая стрижка уже без седых волос
За несколько дней Зеленский помолодел / Коллаж "Сегодня"
За несколько дней Зеленский помолодел / Коллаж "Сегодня"

Во время нового видеообращения к нации президента Украины Владимира Зеленского можно было заметить исчезновение седины у политика, которая была видна еще два дня назад.

Напомним, в воскресенье, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выложил в Instagram свое селфи, сделанное в тренажерном зале во время занятия спортом. Впервые на фото 43-летнего лидера государства отчетливо было видно, что он поседел.

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Владимир Александрович выложил в Instagram видео, сделанное 10 ноября во время записи видеообращения к гражданам. Тут уже седых волос нет.

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На посту президента

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