У Зеленського пропала сивина і змінилася зачіска – фото

Під час нового відеозвернення до нації президента України Володимира Зеленського можна було помітити зникнення сивини у політика, що була видна ще два дні тому.
Нагадаємо, у неділю, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський виклав у Instagram своє селфі в тренажерному залі під час заняття спортом. Вперше на фото 43-річного лідера держави було чітко видно, що він посивів.
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Володимир Олександрович виклав у Instagram також відео, зроблене 10 листопада під час запису відеозвернення до громадян. Тут уже сивого волосся немає.
На посаді президента
- Володимир Зеленський став шостим президентом України 20 травня 2019 року.
- 21 травня 2019 року президент Зеленський розпустив Верховну Раду та призначив позачергові парламентські вибори.
- 21 липня 2019 року пропрезидентська партія Слуга народу набрала 43,16% голосів і отримала 124 місця в Раді.
- Відтоді Офіс президента переживав численні скандали, а команда президента – замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.
- Всього пів року на посаді керівника Офісу президента України був колись добрий друг Зеленського Андрій Богдан.
- Доводилось президенту розбиратися і зі скандалами, у які потрапляли депутати провладної партії. Наприклад, коли народному депутату від "Слуги народу" Олександру Юрченку повідомили про підозру в хабарництві.
- Нині лідеру країни доводиться вирішувати ще й проблему керівника Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, які перебуває у грузинській в'язниці та майже 40 днів голодує.
- Нікуди не ділася і загроза нового нападу Росії на Україну. Як відомо, нині на наших кордонах сконцентрувалася велика кількість військ РФ.