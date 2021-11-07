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США предупредили Европу о возможной войне между Россией и Украиной

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
7 ноября, 10:27
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Американцы предлагают сдерживать Кремль при помощи "Северного потока – 2"
Похоже, "Северный поток - 2" может быть полезен для Украины / Коллаж "Сегодня"
Похоже, "Северный поток - 2" может быть полезен для Украины / Коллаж "Сегодня"

В Вашингтоне не сомневаются, что наращивание войск России у границы Украины происходит и ищут варианты предотвратить очередное вторжение российской армии на нашу территорию. В частности, предлагается использовать газопровод "Северный поток-2" как рычаг влияния на Кремль.

Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

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Предупреждение

По данным издания, в последние дни США предупреждали Германию и других своих европейских союзников по дипломатическим каналам о риске эскалации конфликта между Россией и Украиной. В такой ситуации американцы предлагают использовать вопросы газопровода "Северный поток-2" как рычаг влияния на Кремль.

Труба еще не получила все необходимые разрешения на ввод в эксплутацию и этим пока можно воспользоваться. США, очевидно, ожидают, что Берлин прекратит или, по крайней мере, пересмотрит текущий процесс сертификации газопровода в Федеральном сетевом агентстве, пишет газета.

Ситуация

  • 2 ноября в соцсетях появились спутниковые снимки переброшенных к восточной границе Украины боеспособных сил РФ с тяжелой техникой.
  • Газета The Washington Post написала, что в последние дни в социальных сетях появились видеоролики, на которых показаны российские военные эшелоны и колонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России.
  • Через четыре дня после первой публикации в американских СМИ о концентрации войск России на восточных границах Украины эти войска заметили в Министерстве обороны Украины (МО). По данным минобороны, у наших восточных границы находится около 90 тысяч российских военных.
  • По данным американского телеканала CNN, в Москву на днях прибыл директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс. Главный вопрос, который он будет решать – отвод войск России от границы Украины.

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