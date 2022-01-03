Порошенко объяснил, при каком условии удастся договориться с Путиным

Политик считает, что при Зеленском Кремль не будет выполнять обязательства по Донбассу

Порошенко рассказал, что нужно для переговоров с Путиным. Коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который сейчас находится в Варшаве, считает ошибкой прямые переговоры действующего главы государства Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Договориться с ним можно только тогда, когда напротив него сильная украинская сторона.

Об этом он сказал в интервью главному редактору влиятельного польского издания "Газета избирательная" Адаму Михнику.

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По его словам, только объединенная позиция Украины и западных партнеров способна повлиять на гибридную агрессию Москвы.

"С самого начала я был противником того, чтобы Зеленский встречался с ним тет-а-тет. Это позиция слабого, которая приведет к капитуляции. В "нормандском формате", возникшем в 2014 году, принимают участие Германия и Франция, хотя по факту принимает участие весь Европейский Союз. Берлин и Париж получили мандат от Европейского Совета. У нас была мощная поддержка со стороны США, когда американцы во времена Трампа назначали своего специального представителя Курта Волкера. А еще раньше – для вице-президента Джо Байдена Украина была первым приоритетом. ЕС, США и Украина работали вместе и слаженно", – сказал Порошенко.

Он считает, что Путин будет выполнять обязательства только тогда, когда напротив него будет сидеть сильная, авторитетная и мощная сторона. А на сегодняшний день цель Кремля – развалить это единство, например, через "Северный поток – 2", из-за которого в ЕС расходятся мнения.

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Пятый президент Украины объяснил, что инструментами гибридной войны Кремля являются миграционная политика, энергетический (газовый) шантаж и вмешательство в выборы.

"Речь идет не только о вмешательстве в выборы в США, Германии, Нидерландах, Австрии или Украине. Способы облегчения российского вмешательства просты: достаточно ввести электронное голосование, чтобы российским хакерам удобнее было рисовать результаты. И впоследствии повести Зеленского по дороге Януковича и Лукашенко, чтобы он стал нелегитимным. Украине нужно делать выводы из ошибок других и не обрекать свою страну на подобные вызовы", – резюмировал Порошенко.

Зеленский хочет прямых переговоров с Путиным

1 декабря Зеленский с трибуны Верховной Рады заявил о намерении лично с Путиным решить все вопросы: "8 лет, как Россия аннексировала Крым. Я не боюсь это говорить всем и прямо россиянам, поэтому я не боюсь прямого разговора с ним (Путиным, – Ред.). Мы не боимся прямого диалога".

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас российско-украинские контакты поддерживаются на уровне представителей, в том числе Дмитрием Козаком, замглавы администрации российского президента. У Путина озвучили Зеленскому условие для встречи.

Зеленский в свою очередь назвал условие, при котором лично позвонит Путину.