Порошенко пояснив, за якої умови вдасться домовитися з Путіним

П'ятий президент України Петро Порошенко, який зараз перебуває у Варшаві, вважає помилкою прямі переговори чинного глави держави Володимира Зеленського із російським лідером Володимиром Путіним. Домовитись із ним можна лише тоді, коли навпроти нього сильна українська сторона.
Про це він сказав в інтерв'ю головному редактору найвпливовішого польського видання "Газета виборча" Адаму Міхніку.
За його словами, лише об'єднана позиція України та західних партнерів здатна вплинути на гібридну агресію Москви.
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"З самого початку я був противником того, щоб Зеленський зустрічався з ним тет-а-тет. Це позиція слабкого, яка приведе до капітуляції. У "нормандському форматі", який виник у 2014 році, беруть участь Німеччина і Франція, хоч де факто бере участь весь Європейський Союз. Берлін і Париж отримали на це мандат від Європейської Ради. Ми мали потужну підтримку з боку США, коли американці за часів Трампа призначили свого спеціального представника Курта Волкера. А ще раніше – для віце-президента Джо Байдена Україна була першим пріоритетом. ЄС, США і Україна працювали разом і злагоджено", – сказав Порошенко.
Він вважає, що Путін виконуватиме зобов'язання лише тоді, коли навпроти нього сидітиме сильна, авторитетна та потужна сторона. А на сьогоднішній день мета Кремля – розвалити цю єдність, наприклад, через "Північний потік – 2", через який в ЄС розходяться думки.
П'ятий президент України пояснив, що інструментами гібридної війни Кремля є міграційна політика, енергетичний (газовий) шантаж та втручання у вибори.
"Не йдеться лише про втручання у вибори у США, Німеччині, Нідерландах, Австрії чи Україні. Способи полегшення російського втручання прості: достатньо ввести електронне голосування, щоб російським хакерам зручніше було малювати результати. І згодом повести Зеленського дорогою Януковича і Лукашенка, щоб він став нелегітимним. Україні потрібно робити висновки з помилок інших і не прирікати свою країну на подібні виклики" , – резюмував Порошенко.
Зеленський хоче прямих переговорів із Путіним
- 1 грудня Зеленський із трибуни Верховної Ради заявив про намір особисто з Путіним вирішити усі питання: "8 років, як Росія анексувала Крим. Я не боюся це говорити всім і прямо росіянам, тому я не боюся прямої розмови з ним (Путіним – Ред.). Ми не боїмося прямого діалогу".
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що зараз російсько-українські контакти підтримуються на рівні представників, зокрема Дмитром Козаком, заступником голови адміністрації російського президента. У Путіна озвучили Зеленському умову для зустрічі.
- Зеленський у свою чергу назвав умову, за якої особисто зателефонує Путіну.