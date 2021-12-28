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"Не бійтеся Путіна!" — Порошенко із Варшави порадив, що робити з Кремлем

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
28 грудня, 22:08
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В інтерв'ю Порошенко поділився своїм досвідом спілкування із президентом Росії
Порошенко розповів, як поставити на місце Путіна / Колаж "Сьогодні"
Порошенко розповів, як поставити на місце Путіна / Колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України Петро Порошенко, якому перед святами Генпрокуратура виписала підозру у причетності до держперевороту та фінансування терористів розповів, спираючись на свій досвід, як правильно спілкуватися із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це політик розповів під час інтерв'ю 5 каналу.

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Досвід

"Мій досвід спілкування з Путіним показує два висновки, які мають дуже добре вивчити всі лідери Європейських країн, всі лідери світу, які спілкуються із Путіним. Теза перша: не бійтеся Путіна. Як тільки ви будете його боятися, ви вже на початку програли. Маєте чітко виходити з інтересів демократичного світу, з інтересів цінностей, які ви сповідуєте, і тоді перемога буде за вами. Путін же не в перше демонструє таку поведінку", – розповів Петро Олексійович, маючи на увазі нову агресію, яку зараз демонструє Кремль.

Порошенко також зазначив, що лише народу України вирішувати, вступати нашій країні до НАТО чи ні.

"Єдине, чим може загрожувати Путін – це ракети. Наша відповідь проста – тільки народ України та країни НАТО вирішуватимуть, бути в НАТО чи ні… На сьогоднішній день ми маємо довести Путіну, що не йому вмикати чи вимикати зелене світло світлофора", – зазначив Порошенко.

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Ситуація

  • П'ятий президент України дав своє інтерв'ю, перебуваючи у Польщі. Під час цього ж інтерв'ю він повідомив, коли приблизно збирається повернутися на батьківщину, де на нього чекає допит і суд щодо обрання запобіжного заходу на період слідства.
  • Лідера партії "Європейська солідарність" підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".
  • За версією слідства, Порошенко міг брати участь у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. У цій же справі проходить кум Путіна нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук.
  • Партія "Європейська солідарність" склала свою заяву про злочини Володимира Зеленського та віднесла його до різних правоохоронних органів. На їхню думку, шостий президент України здійснив державну зраду та фінансував тероризм, оскільки українські ТЕС працюють на вугіллі із Росії.

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