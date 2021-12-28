Канал "Украина 24" готов подтвердить высокие журналистские стандарты

Телеканал запускает совместный проект с "Детектор Медиа" для поиска фейков в эфире

"Медиа Группа Украина" уверена, что гражданское общество заинтересовано в защите института свободы слова и независимых медиа в Украине. Телеканал "Украина 24" готов доказать высокий уровень журналистики и отсутствие каких-либо пророссийских нарративов в эфире.

"Мы считаем необходимым запустить ряд совместных проектов для объединения усилий профессиональных журналистов и общественных активистов. Усилия, направленные на достижение общей цели, – развитие сильной, суверенной и независимой Украины", – заявили в МГУ.

Одним из первых таких проектов должно быть наше сотрудничество с независимой общественной организацией "Детектор медиа", в которую мы обратились с просьбой проводить на регулярной основе независимый мониторинг контента канала-лидера рынка "Украина 24", входящего в "Медиа Группы Украина", а также основных украинских информационных телеканалов, как уже транслируемых, так и новых. В настоящее время стороны находятся в процессе финализации условий сотрудничества.

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Главный предмет мониторинга – поиск в эфире пророссийских/антизападных нарративов, фейковых новостей и сообщений без их опровержения модераторами ток-шоу, нарушений основных стандартов информационного вещания, касающихся внешней и внутренней политики, войны с Россией, оккупированных территорий. "Медиа Группа Украина" никак не будет вмешиваться в процесс мониторинга, его результаты будут открыто публиковаться без согласования или возможности для заказчика предварительно ознакомиться с ними.

"Медиа Группа Украина" убеждена, что помощь и рекомендации экспертов независимой общественной организации "Детектор медиа" помогут профессиональным журналистам обеспечивать высокое качество своего контента в интересах украинских зрителей. Журналисты сегодня не только защищают Украину на передовой информационной войне с российской дезинформацией, но делают это на фоне внутренних политических конфликтов, поэтому мы призываем всех участников рынка к единству и диалогу.

Это будет лучший ответ на все обвинения

6 декабря телеведущую канала "Украина 24" Наташу Влащенко несправедливо обвинили в якобы распространении тезисов российской пропаганды и антизападных нарративов. Сама журналистка в ответ заявила, что это спланированная атаки власти. Влащенко раскрыла суть скандала с "рукой Кремля".

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Позже член Наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский заявлял, что редакционная политика каналов "Украина" и "Украина 24" – проукраинская. Он объяснил, что на телеканалах могут звучать абсолютно разные мнения и работают там любые журналисты, не переметнувшиеся к российскому агрессору.