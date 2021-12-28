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Канал "Україна 24" готовий підтвердити високі журналістські стандарти

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
28 грудня, 13:44
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Телеканал запускає спільний проєкт із "Детектор Медіа" для пошуку фейків в ефірі

"Медіа Група Україна" впевнена, що громадянське суспільство зацікавлене у захисті інституту свободи слова та незалежних медіа в Україні. Телеканал "Україна 24" готовий довести високий рівень журналістики та відсутність будь-яких проросійських наративів в ефірі.

"Ми вважаємо за необхідне запустити низки спільних проєктів для об'єднання зусиль професійних журналістів та громадських активістів. Зусиль, спрямованих на досягнення спільної мети, – розбудови сильної, суверенної та незалежної України", – заявили в МГУ.

Одним з перших таких проєктів має бути наша співпраця з незалежною громадською організацією "Детектор медіа", до якої ми звернулися з проханням проводити на регулярній основі незалежний моніторинг контенту каналу-лідера ринку* "Україна 24", що входить до "Медіа Групи Україна", а також основних українських інформаційних телеканалів, як тих, що вже транслюються, так і нових. Наразі сторони перебувають у процесі фіналізації умов співпраці.

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Головний предмет моніторингу – пошук в ефірі проросійських / антизахідних наративів, фейкових новин та повідомлень без їхнього спростування модераторами ток-шоу, порушень основних стандартів інформаційного мовлення, які стосуються зовнішньої та внутрішньої політики, війни з Росією, окупованих територій. "Медіа Група Україна" жодним чином не втручатиметься у процес моніторингу, його результати відкрито публікуватимуться без погодження або можливості для замовника попередньо ознайомитись із ними.

"Медіа Група Україна" переконана, що допомога та рекомендації експертів незалежної громадської організації "Детектор медіа" допоможуть професійним журналістам забезпечувати високу якість свого контенту в інтересах українських глядачів. Журналісти сьогодні не лише захищають Україну на передовій інформаційної війні з російською дезінформацією, а й роблять це на тлі внутрішніх політичних конфліктів, тому ми закликаємо всіх учасників ринку до єдності та діалогу.

Це буде найкраща відповідь на всі звинувачення

6 грудня телеведучу каналу "Україна 24" Наташу Влащенко несправедливо звинуватили у нібито поширенні тез російської пропаганди та антизахідних наративів. Сама журналістка у відповідь заявила, що це спланована атака влади. Влащенко розкрила суть скандалу з "рукою Кремля".

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Пізніше член Наглядової ради "Медіа Групи Україна" Дмитро Белянський заявляв, що редакційна політика каналів "Україна" та "Україна 24" – проукраїнська. Він пояснив, що на телеканалах можуть звучати абсолютно різні думки та працюють там будь-які журналісти, які не перейшли до російського агресора.

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