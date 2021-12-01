Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон ⚽ Шева vs Милан: онлайн 💡 Что изменится 1 декабря
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Гройсман: Сторонникам президентской республики готов купить билет в Москву

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
1 декабря, 17:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украине нужен президент, ограниченный в полномочиях Конституцией, считает политик
Гройсман против расширения полномочий президента
Гройсман против расширения полномочий президента / Фото: kmu.gov.ua

Украина, постоянно декларирующая и отстаивающая демократические ценности, сегодня имеет все риски установления автократии и жесткой централизации власти. Об этом заявил лидер политической партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман во время дискуссии на Киевском форуме по безопасности.

По его словам, действующая власть называет демократией тот хаос и бардак, который происходит в парламенте и правительстве, да еще идет путем путинской России, где "галопирующая централизация власти" избрана единственно правильным вектором развития.

Реклама

"То, что называют демократией в правительстве и парламенте, на самом деле – это бардак. Парламент не является субъектом законодательной инициативы, формирующей систему законодательства и обеспечивающей развитие государства. Правительство также потеряло субъектность и формирует множество кризисов. Сегодня речь даже не о форме правления в Украине, а о сбалансированности каждой ветви власти. У нас должен быть субъектный парламент, президент, ограниченный в полномочиях Конституцией, должно быть правительство – порожденное коалицией. Этого сейчас нет. У нас есть риски автократии и централизации власти", – сказал Гройсман.

Политик считает, что сегодня стране не нужны внутренние потрясения, не нужны испытания общества "на прочность" попытками авторитаризма. Законодательство имеет достаточно критериев и решений для разных ситуаций – в том числе в организации досрочных выборов, например.

"Но, когда я слышу, что некоторые авторы хотят жесткую президентскую страну, готов купить им билет в Москву, или в Беларусь. Вот вам будет жесткая страна. Надо идти по демократическому пути... В любых решениях нужны мудрость и государственный интерес", – подчеркнул Гройсман.

Президентская форма правления

  • Парламентско-президентская республика, такая как Украина, предусматривает избрание президента народом (в отличие от парламентской, где этим занимается, собственно, парламент). Президент имеет право распустить парламент, а парламент – устранить президента в порядке импичмента. Парламент и президент обладают правом законодательной инициативы, а последний – еще и правом вето. Правительство несет ответственность только перед парламентом и т. п.
  • Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине нужна президентская форма правления, а не парламентско-президентская, как сейчас. По его мнению, парламентско-президентские республики возможны, когда есть уже устоявшаяся демократия.
  • В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что вопрос изменения формы правления нужно решать на референдуме.
  • Читайте также в нашем материале, что будет с Украиной, если желание Данилова сбудется.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Пощечина Западу и "турецкий мир": зачем Эрдоган захотел стать посредником между Украиной и Россией Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Соха объяснил, почему вслед за ним не ушли из "Слуги народа" другие депутаты Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Дневник независимости 🇺🇦
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.21

Российский рубль (₽)

0.3659

Евро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

82 880

заболело за неделю в Украине

-20%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять