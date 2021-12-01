Гройсман: Прихильникам президентської республіки готовий купити квиток до Москви

Україні потрібен президент, обмежений у повноваженнях Конституцією, вважає політик

Гройсман проти розширення повноважень президента / Фото: kmu.gov.ua

Україна, яка постійно декларує та відстоює демократичні цінності, сьогодні має всі ризики встановлення автократії та жорсткої централізації влади. Про це заявив лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман під час дискусії на Київському безпековому форумі.

За його словами, чинна влада називає демократією той хаос і бардак, який відбувається у парламенті та уряді, та йде шляхом путінської Росії, де "галопуюча централізація влади" обрана єдино правильним вектором розвитку.

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"Те, що називають демократією в Уряді і парламенті, насправді – це бардак. Парламент не є суб’єктом законодавчої ініціативи, яка формує систему законодавства і забезпечує розвиток держави. Уряд так само втратив суб’єктність і формує безліч криз. Сьогодні мова навіть не про форму правління в Україні, а про збалансованість кожної гілки влади. У нас має бути суб’єктний парламент, президент, обмежений у повноваженнях Конституцією, має бути уряд – породжений коаліцією. Цього зараз немає. У нас є ризики автократії і централізації влади", – сказав Гройсман.

Політик вважає, що сьогодні країні не потрібні внутрішні потрясіння, не потрібні випробування суспільства на міцність спробами авторитаризму. Законодавство має достатньо критеріїв та рішень для різних ситуацій – у тому числі в організації дострокових виборів, наприклад.

"Але коли я чую, що деякі автори хочуть жорстку президентську країну, готовий купити їм квиток в Москву, або в Білорусь. От вам буде жорстка країна. Треба йти демократичним шляхом... В будь-яких рішеннях потрібні мудрість і державний інтерес", – наголосив Гройсман.

Президентська форма правління