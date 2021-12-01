Гройсман: Прихильникам президентської республіки готовий купити квиток до Москви

Україна, яка постійно декларує та відстоює демократичні цінності, сьогодні має всі ризики встановлення автократії та жорсткої централізації влади. Про це заявив лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман під час дискусії на Київському безпековому форумі.
За його словами, чинна влада називає демократією той хаос і бардак, який відбувається у парламенті та уряді, та йде шляхом путінської Росії, де "галопуюча централізація влади" обрана єдино правильним вектором розвитку.
"Те, що називають демократією в Уряді і парламенті, насправді – це бардак. Парламент не є суб’єктом законодавчої ініціативи, яка формує систему законодавства і забезпечує розвиток держави. Уряд так само втратив суб’єктність і формує безліч криз. Сьогодні мова навіть не про форму правління в Україні, а про збалансованість кожної гілки влади. У нас має бути суб’єктний парламент, президент, обмежений у повноваженнях Конституцією, має бути уряд – породжений коаліцією. Цього зараз немає. У нас є ризики автократії і централізації влади", – сказав Гройсман.
Політик вважає, що сьогодні країні не потрібні внутрішні потрясіння, не потрібні випробування суспільства на міцність спробами авторитаризму. Законодавство має достатньо критеріїв та рішень для різних ситуацій – у тому числі в організації дострокових виборів, наприклад.
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"Але коли я чую, що деякі автори хочуть жорстку президентську країну, готовий купити їм квиток в Москву, або в Білорусь. От вам буде жорстка країна. Треба йти демократичним шляхом... В будь-яких рішеннях потрібні мудрість і державний інтерес", – наголосив Гройсман.
Президентська форма правління
- Парламентсько-президентська республіка, така як Україна, передбачає обрання президента народом (на відміну від парламентської, де цим займається, власне, парламент). Президент має право розпустити парламент, а парламент – усунути президента в порядку імпічменту. Парламент і президент мають право законодавчої ініціативи, а останній – ще й право вето. Уряд несе відповідальність тільки перед парламентом тощо.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні потрібна президентська форма правління, а не парламентсько-президентська, як зараз. На його думку, парламентсько-президентські республіки можливі, коли є вже усталена демократія.
- Зі свого боку голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що питання зміни форми правління потрібно вирішувати на референдумі.
- Читайте також у нашому матеріалі, що буде з Україною, якщо бажання Данілова здійсниться.