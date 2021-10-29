Президентська республіка Зеленського: що буде з Україною, якщо бажання Данілова здійсниться

Реформа системи влади може бути частиною політичних ігор

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні потрібно запровадити жорстку президентську республіку. Фото: колаж "Сьогодні"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Україна має стати президентською республікою. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чим така форма правління відрізняється від існуючої та чи потрібна вона Зеленському та українцям.

Про що заявив Данілов?

В інтерв'ю РБК-Україна секретар РНБО заявив, що для різких перетворень країни в Україні потрібно запровадити жорстку президентську республіку.

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"Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде і навіщо", – пояснив Данілов.

Олексій Данілов: "В Україні потрібно запровадити жорстку президентську республіку" / Фото: Facebook

Яка зараз форма правління в Україні?

Після створення Конституції перші десять років Україна була президентсько-парламентською республікою. А з 2006-го по 2010 рік – парламентсько-президентською. При Вікторі Януковичі знову сталося чотирирічне повернення до президентської моделі.

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Але в результаті ми зараз пішли по другому колу парламентсько-президентського державного устрою. Сьогодні Україна – парламентсько-президентська республіка. Виконавча влада тут – уряд (Кабінет Міністрів). Законодавча влада – парламент (Верховна Рада).

Найвищим органом судової влади в Україні є Верховний Суд. Президент має можливість впливати на роботу всіх трьох гілок влади: виконавчої, законодавчої та судової. Згідно з Конституцією, він зобов'язаний припиняти будь-які їхні дії, що порушують Основний Закон України.

ЯК УСЕ ПРАЦЮЄ Кабмін звітує перед парламентом, який може відправляти міністрів у відставку. А президент має функцію розпустити парламент і призначити позачергові вибори за певних умов.

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У парламентсько-президентській республіці глава держави може мати реальний вплив лише в одному випадку – якщо президентська політична сила набрала більшість, як це й сталося із "Слугою народу" Зеленського.

Якщо ж виграють противники президента, то останній буде змушений фактично передати повноваження щодо формування нового уряду лідерові партії, яка набрала більшість голосів на виборах. У такому разі президент не може суттєво впливати на роботу Кабміну і головною політичною фігурою стає прем'єр-міністр.

В Україні виконавча влада – президент та уряд. Законодавча влада – парламент. Фото: cherkassyrda.gov.ua

Приклади парламентсько-президентських республік

Однією з перших республік з такою формою правління була Веймарська республіка Німеччини (1919-1933 роки). Із сучасних держав до парламентсько-президентських республік належать:

Франція

Литва

Румунія

Киргизія

У той же час є і зворотний приклад: президентсько-парламентська республіка, в якій глава держави має ширші повноваження. Такий державний устрій формально зараз у Росії.

Що таке президентська республіка?

У президентській республіці президент сам є главою уряду чи особисто призначає прем'єр-міністра. Уряд несе відповідальність лише перед президентом, а не перед парламентом, як за парламентсько-президентської республіки. І лише президент може відправити його у відставку. За такої форми правління президент має набагато більші повноваження, оскільки в його руках зосереджена вся виконавча влада, а в руках парламенту – лише законодавча.

Приклади президентських республік

Класичною президентською республікою є Сполучені Штати Америки. У США законодавча влада належить Конгресу, виконавча – президенту, судова – Верховному суду. Президентські республіки поширені також у країнах Латинської Америки, Азії та Африки. Серед президентських республік можна назвати такі країни:

Аргентина

Білорусь

Бельгія

Велика Британія

Мексика

Узбекистан

США є класичною президентською республікою / Фото: Офіційний сайт Адміністрації президента США

Чому Данілов запропонував змінити форму правління?

На думку секретаря РНБО, в Україні виникла невідповідність Конституції бажанням українців.

"Ми всенародно обираємо президента, але за логікою парламентсько-президентської республіки президента потрібно обирати у парламенті. Однак народ не хоче, щоб у нього забрали право обрання президента", – пояснив Данілов.

Чи може Україна стати президентською республікою та яким чином?

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що питання щодо перетворення України на президентську республіку має обговорюватися на всеукраїнському референдумі у тому випадку, якщо буде відповідний запит суспільства. Він також підкреслив, що на даний час це питання не обговорюється ні серед представників влади, ні серед пересічних громадян.

"Теоретично, якщо суспільство має таку потребу, то це можна вирішувати на референдумі. Але, наскільки мені відомо, такої потреби немає, навіть великої дискусії в суспільстві немає. Це просто особиста позиція Данілова", – наголосив Арахамія.

Давид Арахамія: "Якщо суспільство має таку потребу, то це можна вирішувати на референдумі" / Фото: Facebook

Чи потрібна президентська республіка Зеленському?

Політолог Вадим Карасьов впевнений, що Зеленському зміна моделі влади сьогодні не потрібна.

"У президента є монобільшість у Раді, його ж представники у Кабміні. Вся влада в руках у президента", – каже політолог.

Карасьов зазначає, що якби в Україні існувала форма президентської республіки, за всі провали Кабміну офіційно відповідав би Зеленський.

"Навіщо президенту нести відповідальність за проблеми із ЖКГ, пенсіями та іншими соціальними питаннями? Для цього є громовідвід – прем'єр-міністр, якого будь-якої миті можна звільнити", – пояснює Карасьов.

За його словами, Данілов, зробивши гучну заяву, зробив Зеленському "ведмежу послугу".

"Той випадок, коли людина без відповідної освіти чи досвіду робить абсурдні заяви. Влада президента сьогодні не менш сильна, ніж вона була б у президентській республіці, при цьому у глави держави менше відповідальності", – каже Карасьов.

Вадим Карасьов: "Вся влада в руках у президента, при цьому у глави держави менше відповідальності" / Фото: Facebook

Що говорив Зеленський?

3 жовтня на брифінгу після другого Трускавця "слуг народу" президент Володимир Зеленський заявив, що не збирається перетворювати Україну на президентську республіку.

"Президентську республіку я не збираюся робити", – сказав глава держави журналістам.

Проте раніше, 24 червня, в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на канал "1+1" Зеленський зауважив, що юридично в Україні парламентсько-президентська форма правління, але фактично вона президентсько-парламентська.

"Обираючи президента, українці хочуть, щоб він "ніс відповідальність за все", – сказав тоді президент.

Володимир Зеленський: "Українці хочуть, щоб президент відповідав за все" / Фото: Офис Президента Украины

Чи потрібна президентська республіка Україні?

Політолог Володимир Воля впевнений, що тема президентської республіки, яку озвучив Данілов, обговорюється в Офісі президента.

"Заява секретаря РНБО – це вияв того, що президент також бачить необхідність створення такої форми управління державою", – каже експерт.

На його думку, створення президентської республіки було б правильним рішенням.

"На президентських виборах громадяни делегують мандат довіри конкретній людині і було б правильно, щоб вона несла відповідальність за все, що обіцяв виборцям, і міг сам виконувати все, чого чекає від неї народ. А в нас відповідальність поділяється на різні гілки влади", – каже Воля.

Реформа влади може виявитися політтехнологією?

Проте експерт не виключає, що розмови про зміну форми правління країною можуть виявитись лише політтехнологією з прицілом на наступні президентські вибори.

"У листопаді буде 2,5 року, як Зеленський править країною. Можливо, це питання порушать, щоб підняти рейтинг влади та зробити електорат лояльнішим. Реформа системи влади Україні потрібна, але буде шкода, якщо вона виявиться лише частиною політичних ігор", – підсумував Воля.

Володимир Воля: "Реформа системи влади може виявитися лише частиною політичних ігор" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" інформував про те, чим повноваження Верховної Ради та Кабінету міністрів відрізняються від повноважень першої особи країни.

Також ми повідомляли, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська влада підходить до питання про пролонгацію закону про ОРДЛО.