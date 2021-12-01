Дональд Туск: В ЕС мечтают о европейской Украине

В Евросоюзе поддерживают Украину, потому что мечтают увидеть ее европейской. Об этом заявил президент Европейской народной партии, президент Европейского совета в 2014-2019 годах Дональд Туск во время Киевского форума по безопасности, который основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".
Он подчеркнул, что дело борьбы за свободную и независимую Украину прежде всего является делом самих украинцев.
"Никто больше не посвятит себя, чем вы, для обороны территории, для строительства европейской оборонной способности. Прошу вас – не сомневайтесь, наш путь так же был труден, мы также имели врагов и друзей", – сказал Туск.
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Он напомнил, что именно Польша стала первым государством, которое уже 2 декабря 1991 года признало независимость Украины. По его словам, в украинском вопросе все польские политики едины: они поддерживают свободное и независимое украинское государство.
"У десятков тысяч европейцев вы имеете поддержку, потому что мы все мечтаем о европейской Украине. Чтобы эта мечта стала фактом, очевидностью", – подчеркнул польский политик.
Любопытные заявления Туска
- Летом этого года Туск обвинил власти Польши в содействии Кремлю. По его словам, правящая партия Польши подписала договор с другими партиями из разных стран, некоторые члены которых даже носили футболки с фото Путина.
- Также он рассказывал, какую опасность для Евросоюза и НАТО представляет Путин. По словам председателя ЕНП, сейчас ситуация более серьезная, чем в прошлом.
- Туск призвал Польшу объединиться против наглой лжи Путина. По его мнению, польские политики должны сообща противостоять российской пропаганде.