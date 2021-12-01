Дональд Туск: В ЕС мечтают о европейской Украине

Экс-президент Европейского совета рассказал, как в Европе относятся к нашей стране

Дональд Туск поддержал Украину. Фото: twitter.com/ksfopenukraine

В Евросоюзе поддерживают Украину, потому что мечтают увидеть ее европейской. Об этом заявил президент Европейской народной партии, президент Европейского совета в 2014-2019 годах Дональд Туск во время Киевского форума по безопасности, который основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Он подчеркнул, что дело борьбы за свободную и независимую Украину прежде всего является делом самих украинцев.

Реклама

"Никто больше не посвятит себя, чем вы, для обороны территории, для строительства европейской оборонной способности. Прошу вас – не сомневайтесь, наш путь так же был труден, мы также имели врагов и друзей", – сказал Туск.

Он напомнил, что именно Польша стала первым государством, которое уже 2 декабря 1991 года признало независимость Украины. По его словам, в украинском вопросе все польские политики едины: они поддерживают свободное и независимое украинское государство.

"У десятков тысяч европейцев вы имеете поддержку, потому что мы все мечтаем о европейской Украине. Чтобы эта мечта стала фактом, очевидностью", – подчеркнул польский политик.

Реклама

Любопытные заявления Туска