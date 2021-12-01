"Польша первой признала независимость Украины": Яценюк встретился с Туском

Бывший президент Европейского совета приехал в Киев обсудить Украину

Туск (слева) приехал в Украину по приглашению Яценюка. Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк встретился с главой Европейской народной партии, экс-президентом Европейского совета Дональдом Туском, который прибыл в Украину для участия в Киевском форуме по безопасности. Об этом украинский политик сообщил в Facebook.

По его словам, сегодняшний Форум посвящен 30-й годовщине национального референдума, утвердившего государственность и незыблемость границ Украины.

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"Именно Польша стала первым государством в мире сразу после референдума, признавшим независимость Украины. Ценю наше сотрудничество и большой вклад Дональда Туска в поддержку и защиту Украины. Наш разговор сегодня об отношениях Украины и Польши, общеевропейском сотрудничестве и совместных действиях в защиту от агрессии России", – написал Яценюк.

Референдум о независимости Украины