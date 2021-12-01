Яценюк, Туск, Нуланд – на Киевском форуме безопасности 1 декабря 2021

Главными вопросами, которые будет рассматривать форум – как эффективно защитить Украину от агрессии России и как защитить национальный курс изменений, избранный после Революции достоинства.

В Киеве 1 декабря проходит форум по безопасности, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины и национальному референдуму 1 декабря 1991 года.

Главными для форума станут вопросы: как эффективно защитить Украину от агрессии России и как защитить национальный курс изменений, избранный после Революции достоинства.

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Участники форума – политические лидеры, военные, экономисты, эксперты по проблемам безопасности и международных отношений, общественные активисты:

Игорь Юхновский, автор инициативы референдума 1991 года,

автор инициативы референдума 1991 года, академик Владимир Горбулин , бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Дональд Туск, второй председатель Европейского совета – ключевого органа власти Евросоюза.

Форум открыл Арсений Яценюк, глава фонда "Відкрий Україну". Ожидается, что в форуме примут участие среди почетных иностранных ораторов:

Виктория Нуланд , заместитель государственного секретаря США,

, заместитель государственного секретаря США, Марси Каптур , сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Соединенных Штатов,

, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Соединенных Штатов, Дэймон Уилсон , президент и главный исполнительный директор Национального фонда в поддержку демократии,

, президент и главный исполнительный директор Национального фонда в поддержку демократии, Адам Михник , главный редактор польской газеты Gazeta Wyborcza,

, главный редактор польской газеты Gazeta Wyborcza, Тимоти Снайдер, всемирно известный историк и профессор Йельского университета.

Киевский Безопасный Форум – ежегодный международный форум, проводимый в Киеве. Ежегодно более 800 международных и украинских лидеров, представителей политических, деловых и общественных кругов из более чем 35 стран мира обсуждают глобальные тенденции безопасности и вызовы в современных международных отношениях.

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Киевский Безопасный Форум был основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Форум существуют ежегодным мероприятием, дискуссией на высоком уровне, по актуальным вопросам национальной безопасности Украины, Черноморского региона, вопросам безопасности в Европе и глобальной безопасности в мире.

"Сегодня" ведет прямую трансляцию мероприятия.