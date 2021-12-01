Дональд Туск: У ЄС мріють про європейську Україну

Експрезидент Європейської ради розповів, як у Європі ставляться до нашої країни

Дональд Туск підтримав Україну. Фото: twitter.com/ksfopenukraine

У Євросоюзі підтримують Україну, бо мріють побачити її європейською. Про це заявив президент Європейської народної партії, президент Європейської ради у 2014-2019 роках Дональд Туск під час Київського безпекового форуму, який започаткований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Він наголосив, що справа боротьби за вільну та незалежну Україну насамперед є справою самих українців.

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"Ніхто більше не посвятить себе, ніж ви, для оборони території, для будівництва європейської оборонної здатності. Прошу вас – не сумнівайтесь, наш шлях так само був важкий, ми так само мали ворогів і друзів", – сказав Туск.

Він нагадав, що саме Польща стала першою державою, яка вже 2 грудня 1991 року визнала незалежність України. За його словами, в українському питанні всі польські політики єдині: вони підтримують вільну та незалежну українську державу.

"У десятків тисяч європейців ви маєте підтримку, бо ми всі мріємо про європейську Україну. Щоб ця мрія стала фактом, очевидністю", – наголосив польський політик.

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