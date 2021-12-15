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Денисову хотят уволить? В Европе недовольны, уже обратились к Зеленскому

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
15 декабря, 10:09
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Рада рассмотрит вопрос отставки омбудсмена – европейцы призвали украинскую власть уважать мировые стандарты
Людмилу Денисову защищают европейцы. Фото: facebook.com/denisovaombudsman
Людмилу Денисову защищают европейцы. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Европейская сеть национальных институций по правам человека (ENNHRI) выступает в поддержку украинского национального института по правам человека. Они обеспокоены намерениями украинских властей уволить омбудсмена.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Денисову хотят уволить?

В декабре Регламентный комитет ВР одобрил проект постановления об образовании Временной специальной комиссии по проверке возможных фактов нарушения присяги омбудсменом. Этот вопрос планируется рассмотреть 18 января.

В случае одобрения постановления это может формально начать процедуру возможного увольнения уполномоченного (омбудсмена Денисовой).

На Западе вступились за Денисову

В ENNHRI обеспокоены рядом нападений со стороны правительственных чиновников и парламентариев в адрес Денисовой. В этой связи организация направила письма президенту Украины, главе и другим членам парламента с призывом ко всем национальным институтам в полной мере уважать мировые и региональные стандарты.

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Европейцы отмечают, что в соответствии с Парижскими принципами и Общими наблюдениями Подкомитета по вопросам аккредитации (SCA), омбудсмен должен иметь возможность выполнять свои обязанности без страха и ненадлежащего вмешательства со стороны государства и других субъектов. Должен быть обеспечен стабильный мандат для создания благоприятных и независимых условий работы.

"Основания для увольнения должны быть четко определены, ограничиваться действиями, негативно влияющими на способность омбудсмена выполнять свои полномочия, и основываться на серьезных нарушениях или некомпетентности. Любая оценка увольнения должна осуществляться в соответствии с справедливыми процедурами, установленными национальным законодательством, обеспечивающим объективность и беспристрастность", – говорится в заявлении ENNHRI.

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Напомним, Людмила Денисова рассказывала, что 60 тысяч украинцев заявили о нарушении их конституционных прав. Кроме того, Офис омбудсмена в 2020 году получил более 49 тысяч жалоб о нарушении прав человека.

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