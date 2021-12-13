Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Запрет пакетов 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Власть События

60 тысяч украинцев заявили о нарушении их конституционных прав – на что жалуются

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
13 декабря, 16:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Офис омбудсмена в 2020 году получил более 49 тысяч жалоб о нарушении прав человека
Количество обращений к украинскому омбудсмену выросло на 38%. Фото: коллаж "Сегодня"
Количество обращений к украинскому омбудсмену выросло на 38%. Фото: коллаж "Сегодня"

В течение 11 месяцев 2021 года в уполномоченную Верховную Раду по правам человека обратилось 61 тыс. граждан по поводу нарушения конституционных прав, это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Telegram.

Реклама

Кто обращается чаще всего и по каким вопросам?

  • Из 61 тысячи обратившихся заявителей 76% (46 112) – это люди трудоспособного возраста, которые не относятся ни к какой социальной (льготной) категории, то есть способны самостоятельно защищать свои права, однако не могут этого сделать законным способом и вынуждены обращаться к уполномоченному.
  • 24% жалоб поступило от пенсионеров, переселенцев с оккупированных территорий Украины и лиц с инвалидностью, депутатов, студентов, детей.
  • В основном люди жалуются омбудсмену на нарушение права на обращение в органы власти и доступ к публичной информации. Такие жалобы составили 35% от всех заявлений, поступивших от украинцев.

Денисова подчеркнула, что в 2018 году о нарушении информационных прав сообщили 8,5 тыс. человек, в 2021 году – 21 тыс. По ее словам, рост числа заявителей обусловлен вооруженной агрессией РФ, пандемией COVID-19, а также реформами здравоохранения, образования и диджитализации.

"Показателен рост в 2,5 раза обращений от депутатов парламента и местных советов (в 2020 году – 164, в 2021-м – 592) не только в интересах других граждан, но и из-за нарушения собственных прав – половина из которых касается получения информации", – говорится в сообщении.

Реклама

Ранее мы сообщали, что президент Армении Армен Саркисян поздравил Денисову с началом сотрудничества.

Также напомним, Украина стала членом Ассоциации Омбудсманов Средиземноморья.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Руководитель проекта "Власть" Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.02

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

61 210

заболело за неделю в Украине

-17%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять