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Денісову хочуть звільнити? У Європі незадоволені, вже звернулися до Зеленського

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
15 грудня, 10:09
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Рада розгляне питання відставки омбудсмена – європейці закликали українську владу поважати світові стандарти
Людмилу Денісову захищають європейці. Фото: facebook.com/denisovaombudsman
Людмилу Денісову захищають європейці. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Європейська мережа національних інституцій з прав людини (ENNHRI) виступає на підтримку українського національного інституту прав людини. Вони стурбовані намірами української влади звільнити омбудсмена.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Денісову хочуть звільнити?

У грудні Регламентний комітет ВР схвалив проєкт постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії з перевірки можливих фактів порушення присяги омбудсменом. Це питання планується розглянути 18 січня.

У разі схвалення постанови, це може формально розпочати процедуру можливого звільнення уповноваженого (омбудсмена Денісової).

На Заході заступилися за Денісову

В ENNHRI стурбовані низкою нападів з боку урядовців та парламентаріїв на адресу Денісової. У зв'язку з цим організація надіслала листи президенту України, главі та іншим членам парламенту із закликом до всіх національних інституцій повною мірою поважати світові та регіональні стандарти.

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Європейці зазначають, що відповідно до Паризьких принципів та Загальних спостережень Підкомітету з питань акредитації (SCA), омбудсмен повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без страху та неналежного втручання з боку держави та інших суб'єктів. Має бути забезпечений стабільний мандат для створення сприятливих та незалежних умов роботи.

"Підстави для звільнення мають бути чітко визначені, обмежуватися діями, які негативно впливають на спроможність керівника НІПЛ виконувати свої повноваження, та ґрунтуватися на серйозних порушеннях чи некомпетентності. Будь-яка оцінка звільнення повинна здійснюватися відповідно до справедливих процедур, встановлених національним законодавством, які забезпечують об’єктивність та неупередженість", – йдеться у заяві ENNHRI.

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Нагадаємо, Людмила Денісова розповідала, що 60 тисяч українців заявили про порушення їхніх конституційних прав. Крім того, Офіс омбудсмена у 2020 році отримав понад 49 тисяч скарг щодо порушення прав людини.

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