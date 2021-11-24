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У Раді ініціювали розслідування щодо Денісової – за що її можуть звільнити

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
24 листопада, 11:47
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Ініціатива щодо створення ТСК належить нардепу від "Слуги народу"
У Раді хочуть створити ТСК, яка розслідуватиме діяльність Денісової. Фото: колаж "Сьогодні"
У Раді хочуть створити ТСК, яка розслідуватиме діяльність Денісової. Фото: колаж "Сьогодні"

У парламенті України запропонували створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) для перевірки можливих порушень присяги уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою. На основі отриманих ТСК відомостей омбудсмена можуть звільнити з посади.

Таку ініціативу зареєстрував народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Дирдін в апараті ВР 18 листопада. Проєкт постанови №6322 вже опрацьовується у відповідному комітеті.

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Які основні завдання ТСК пропонують:

  • перевірка можливих фактів порушення Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини присяги;
  • підготовка висновку щодо наявності підстав для звільнення з посади Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини.

Головою комісії Дирдін пропонує призначити себе, а заступником голови – народного депутата від групи "Довіра" Владислава Поляка. Крім них, до складу ТСК пропонується внести шість парламентарів від монобільшості та одного від фракції "Батьківщина".

Чому ініціювали відставку Денисової

Як зазначається у поясненні до постанови, керівники фракцій і груп у парламенті отримали шість заяв від громадянина Качури Д.М. щодо розгляду питання про звільнення Денісової. Він стверджує, що має судові рішення на його користь.

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Так, Окружний адміністративний суд Києва ухвалив кілька рішень, у яких визнав протиправною відмову Денісової розглядати електронні звернення Качури. Через це українець просить винести питання про звільнення її на підставі фактів, викладених у його заявах, за порушення присяги.

Відповідно до ч.2 статті 9 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", висновок щодо наявності підстав для звільнення омбудсмена має дати ТСК у парламенті.

Раніше ми повідомляли, що на засіданні Верховної Ради нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування обставин загибелі Антона Полякова.

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Також нагадаємо, ТСК з УЗ просить прем'єра надати звіти роботи наглядової ради.

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