У Раді ініціювали розслідування щодо Денісової – за що її можуть звільнити

Ініціатива щодо створення ТСК належить нардепу від "Слуги народу"

У Раді хочуть створити ТСК, яка розслідуватиме діяльність Денісової. Фото: колаж "Сьогодні"

У парламенті України запропонували створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) для перевірки можливих порушень присяги уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою. На основі отриманих ТСК відомостей омбудсмена можуть звільнити з посади.

Таку ініціативу зареєстрував народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Дирдін в апараті ВР 18 листопада. Проєкт постанови №6322 вже опрацьовується у відповідному комітеті.

Реклама

Які основні завдання ТСК пропонують:

перевірка можливих фактів порушення Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини присяги;

підготовка висновку щодо наявності підстав для звільнення з посади Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини.

Головою комісії Дирдін пропонує призначити себе, а заступником голови – народного депутата від групи "Довіра" Владислава Поляка. Крім них, до складу ТСК пропонується внести шість парламентарів від монобільшості та одного від фракції "Батьківщина".

Чому ініціювали відставку Денисової

Як зазначається у поясненні до постанови, керівники фракцій і груп у парламенті отримали шість заяв від громадянина Качури Д.М. щодо розгляду питання про звільнення Денісової. Він стверджує, що має судові рішення на його користь.

Реклама

Так, Окружний адміністративний суд Києва ухвалив кілька рішень, у яких визнав протиправною відмову Денісової розглядати електронні звернення Качури. Через це українець просить винести питання про звільнення її на підставі фактів, викладених у його заявах, за порушення присяги.

Відповідно до ч.2 статті 9 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", висновок щодо наявності підстав для звільнення омбудсмена має дати ТСК у парламенті.

Раніше ми повідомляли, що на засіданні Верховної Ради нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування обставин загибелі Антона Полякова.

Реклама

Також нагадаємо, ТСК з УЗ просить прем'єра надати звіти роботи наглядової ради.