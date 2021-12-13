Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Перемога Ломаченка! 💡 Заборона пакетів 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Влада Події

60 тисяч українців заявили про порушення їхніх конституційних прав – на що скаржаться

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
13 грудня, 16:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Офіс омбудсмена у 2020 році отримав понад 49 тисяч скарг щодо порушення прав людини
Кількість звернень до українського омбудсмена зросла на 38%. Фото: колаж "Сьогодні"
Кількість звернень до українського омбудсмена зросла на 38%. Фото: колаж "Сьогодні"

Протягом 11 місяців 2021 року до уповноваженої Верховної Ради з прав людини звернулося 61 тис. громадян стосовно порушення конституційних прав, це на 38% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це омбудсмен Людмила Денісова повідомила у Telegram.

Реклама

Хто звертається найчастіше і з яких питань?

  • Із 61 тисячі заявників, які звернулися, 76% (46 112) – це люди працездатного віку, які не належать до жодної соціальної (пільгової) категорії, тобто здатні самостійно захищати свої права, однак не можуть цього зробити у законний спосіб та змушені звертатися до уповноваженого.
  • 24% скарг надійшло від пенсіонерів, переселенців з окупованих територій України та осіб з інвалідністю, депутатів, студентів, дітей.
  • Здебільшого люди скаржаться омбудсменці на порушення права на звернення до органів влади та доступу до публічної інформації. Такі скарги становили 35% від усіх заяв, які надійшли від українців.

Денісова наголосила, що 2018 року про порушення інформаційних прав повідомило 8,5 тис. осіб, 2021 року – 21 тис. За її словами, зростання кількості заявників зумовлене збройною агресією РФ, пандемією COVID-19, а також реформами охорони здоров'я, освіти та диджиталізації.

"Показовим є зростання у 2,5 раза звернень від депутатів парламенту та місцевих рад (у 2020 році – 164, 2021-го – 592) не лише в інтересах інших громадян, а й через порушення власних прав – половина з яких стосується одержання інформації", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що президент Вірменії Армен Саркісян привітав Денісову із початком співпраці.

Також нагадаємо, Україна стала членом Асоціації Омбудсманів Середземномор'я.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Керівник проекту "Влада" Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.02

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

61 210

захворіло за тиждень в Україні

-17%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти