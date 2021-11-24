В Раде инициировали расследование по Денисовой – за что ее могут уволить

Инициатива по созданию ВСК принадлежит нардепу от "Слуги народа"

В Раде хотят создать ВСК, которая будет расследовать деятельность Денисовой. Фото: коллаж "Сегодня"

В парламенте Украины предложили создать временную следственную комиссию (ВСК) для проверки возможных нарушений присяги уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой. На основе полученных ВСК сведений омбудсмена могут уволить с должности.

Такую инициативу зарегистрировал народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Дырдин в аппарате ВР 18 ноября. Проект постановления №6322 уже прорабатывается в соответствующем комитете.

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Какие основные задачи ВСК предлагают:

проверка возможных фактов нарушения Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека присяги;

подготовка вывода о наличии основания для освобождения от должности Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека.

Главой комиссии Дырдин предлагает назначить себя, а заместителем главы – народного депутата от группы "Довира" Владислава Поляка. Кроме них, в состав ВСК предлагается внести шесть парламентариев от монобольшинства и одного от фракции "Батькивщина".

Почему инициировали отставку Денисовой

Как отмечается в пояснении к постановлению, руководители фракций и групп в парламенте получили шесть заявлений от гражданина Качуры Д.М. по рассмотрению вопроса об увольнении Денисовой. Он утверждает, что у него есть судебные решения в его пользу.

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Так, Окружной административный суд Киева принял несколько решений, в которых признал противоправным отказ Денисовой рассматривать электронные обращения Качуры. Поэтому украинец просит вынести вопрос об увольнении ее на основании фактов, изложенных в его заявлениях, за нарушение присяги.

Согласно ч.2 статьи 9 Закона Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека", заключение о наличии оснований для увольнения омбудсмена должна дать ВСК в парламенте.

Ранее мы сообщали, что на заседании Верховной Рады нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели Антона Полякова.

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Также напомним, ВСК по УЗ просит премьера предоставить отчеты работы наблюдательного совета.